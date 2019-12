I prodotti iRobot sono accuratamente studiati per le esigenze di tante persone, l'azienda mette l'utenza in grado di scegliere tra i diversi modelli a seconda di quelli che sono i bisogni più urgenti legati alle pulizie domestiche. In tanti amano gli animali, ma devono anche confrontarsi con la gestione di un cane o di un gatto tra le mura di casa. I tappeti o anche le aree dove gli animali interagiscono maggiormente sono solitamente quelle più sporche. Un modello tecnologicamente avanzato come il Roomba 960 potrebbe essere perfetto per chi ha queste esigenze.

Ampio cassetto raccogli sporco

Il contenitore ad alta capacità può contenere il 60% in più di sporco rispetto alle precedenti generazioni di Roomba.

Il robot che 'ascolta' e vede lo sporco

Dal punto di vista tecnologico è davvero un modello avanzato, dotato di sensori che entrano in azione per rilevare lo sporco: lo 'ascoltano' e lo vedono, in modo da agire nel miglior modo possibile. Il Roomba 960 è intelligente ed 'ostinato'. Quando passa su una zona particolarmente sporca, ripete l'operazione più volte andando avanti ed indietro nella piccola area indicata fino a quando non è completamente pulita.

Si muove indifferentemente su qualunque superficie

I peli di animali domestici, come già sottolineato, risultano particolarmente difficili da eliminare specie se si annidano sui tappeti. Dotato di sistemi anti-groviglio, Roomba 960 pulisce anche questi ultimi in maniera eccellente con le sue spazzole che sono in grado di percorrerli senza restare impigliate.

Si ricarica autonomamente

Roomba 960 è in grado di pulire appartamenti di qualsiasi dimensione, la batteria ha un'autonomia tale che gli consente di agire anche in ambienti molto ampi.

Quando il robot è in 'riserva', provvede in maniera assolutamente autonoma alla ricarica andando a cercare la sua docking station, la quale è ovviamente in dotazione con la confezione.