Natale, tempo di feste, cenoni e pranzi. Quando si organizzano i festeggiamenti in famiglia, se da un lato bisogna preoccuparsi del menù da offrire a parenti e amici, dall'altro c'è l'annoso problema di avere sempre una casa linda e brillante. Di conseguenza, si rischia di essere costretti a fare da "sentinelle del pulito", tenendo d'occhio gli eventuali residui che possono andare a depositarsi sul suolo, preoccupandosi di correre a pulire laddove è necessario, accumulando così una certa dose di stress anche nelle giornate natalizie in cui ci si vorrebbe godere un pizzico di spensieratezza e relax insieme ai propri cari.

Liberarsi di questa incombenza è possibile: basta avvalersi di un "aiutante tecnologico" che sia in grado da solo di prendersi cura dei pavimenti, eliminando lo sporco che può accumularsi durante le festività natalizie quando si ricevono ospiti nella propria residenza. Roomba 671 è l'aspirapolvere robot che risponde appieno a quest'esigenza. Infatti, basta premere un semplice tasto per mettere in funzione il dispositivo che, dotato di una serie di funzioni innovative, si prende cura in assoluta autonomia della pulizia e dell'igiene di qualsiasi tipo di superficie.

La piattaforma "intelligente" è dotata di un sistema di navigazione iAdapt che, attivando dei sensori di rilevamento sporco, fa in modo che il robot possa muoversi tra le varie stanze della casa senza aver bisogno d'aiuto, spostandosi intorno agli oggetti, giungendo sotto i mobili ed evitando le scale e gli altri ostacoli che potrebbero limitarne l'azione. Tutto ciò a fronte di una costante attività di pulizia e aspirazione di qualsiasi detrito presente sui pavimenti.

Roomba 671 rimuove anche le briciole e i peli degli animali domestici

Ovviamente, quando si organizzano delle cene o dei pranzi natalizi in casa, è più facile che sul pavimento possano cadere briciole o piccoli frammenti di cibo.

Roomba 671, grazie al suo sistema di pulizia in tre fasi, mette in movimento le spazzole multi-superficie a doppia modalità che sono in grado di arrivare anche negli angoli più nascosti dell'appartamento. Inoltre, la potenza aspirante che caratterizza il prodotto dell'azienda iRobot assicura la rimozione di qualsiasi detrito, anche dei più piccoli e difficilmente individuabili all'occhio umano: dunque l'aspirapolvere è perfettamente in grado di eliminare le briciole, la polvere più sottile, i capelli e se in casa ci sono anche degli amici animali a tener compagnia durante le feste di Natale, il dispositivo interviene per rimuovere i peli che dovessero depositarsi sulle superfici.

Infine, all'insegna della comodità, basta scaricare sullo smartphone l'applicazione iRobot HOME per pianificare l'azione dell'aspirapolvere robot e per monitorarne le operazioni. Tramite questa app è possibile gestire il programma di pulizie del dispositivo "intelligente" anche mentre ci si trova tranquillamente seduti a tavola tra una portata e l'altra del pranzo di Natale. E così, nel corso delle festività, si potrà contare su una casa dai pavimenti impeccabili grazie al Roomba 671 che fungerà da "guardiano del pulito".