Un Natale più brillante e non ci riferiamo soltanto alle tradizionali luci ed addobbi. Volete regalare ai vostri cari un pavimento sempre lindo e splendente che emana un odore fresco e salubre? Allora il Braava 390t è il regalo giusto per tutti: sia per le casalinghe che pretendono giustamente una casa sempre pulita, sia per le persone che per svariati motivi hanno davvero poco tempo a disposizione per i lavori domestici. Ciò che conta, però, è il risultato: i vostri sensi visivi ed olfattivi godranno della piacevole sensazione di un pavimento libero da polvere e, nel contempo, pregno di straordinaria lucentezza.

Qualunque esso sia, parquet, piastrelle o laminato: Braava si muove indifferentemente su qualunque superficie assicurando un risultato soddisfacente alle vostre esigenze.

Pulizia a secco o umido

Il robot lavapavimenti Braava 390t ha in dotazione due modalità di azione. Potete impostare il robot per la pulizia a secco, denominata modalità "sweep" o quella ad umido, "mop". In dotazione ci sono gli appositi panni riutilizzabili, ma se vi viene più comodo si possono anche usare i classici panni Swiffer "usa e getta".

Ha un design leggero, sottile e raffinato, può passare senza problemi sotto i mobili e, grazie al suo poco peso (meno di 2 kg), potete portarlo con voi ovunque.

Premete 'start' e mettetevi comodi

L'utilizzo è estremamente elementare ed è un po' la caratteristica di tutti i prodotti iRobot. Nonostante siano dotati di una tecnologia sofisticatissima, risultano poi alla portata di chiunque nella loro azione quotidiana. Dopo aver posizionato il panno nell'apposito supporto, infatti, tutto quello che dovete fare è premere il tasto "start" e mettervi comodi a fare le vostre cose.

A lavare il pavimento, infatti, ci pensa il Braava che è in grado di coprire senza problemi fino a 75 mq per ogni livello di pulizia a secco. Al suo passaggio non resiste nulla: sporco di ogni tipo, polvere, briciole, capelli e peli di animali. Per quanto riguarda il passaggio ad umido, la superficie coperta sarà fino a 24 mq per ogni ciclo, elimina aloni, macchie, grasso ed unto: potete anche dimenticarvi di passare lo straccio.

Silenzioso ed 'intelligente'

Il lavapavimenti iRobot può essere azionato anche nel momento in cui desiderate riposare qualche ora oppure scegliere di guardare la tv o ascoltare musica.

Una delle sue caratteristiche è infatti il silenzio. Braava 390t riconosce inoltre le scale e qualunque altro tipo di dislivello in presenza del quale si ferma e cambia direzione, evitando dunque rovinose cadute. Evita inoltre i tappeti ed è dotato di un paraurti di gomma con il quale rende soft l'impatto con i mobili ed altri arredi della casa.