In vista delle festività natalizie, si può pensare di concedersi un regalo che possa risultare molto utile per l'igiene e la pulizia della propria casa. Puntare su uno degli aspirapolvere robot di iRobot vuol dire non solo assicurarsi pavimenti sempre puliti, ma anche avere l'opportunità di ritagliarsi un bel po' di tempo libero per se stessi e, a proposito del Natale, per occuparsi degli acquisti per i doni o per trascorrere delle ore di assoluta serenità con i propri cari senza avere l'assillante pensiero delle faccende domestiche.

Infatti, i dispositivi "intelligenti" della società statunitense che ormai da oltre dieci anni rappresenta uno dei punti-cardine di questo settore, sono pienamente in grado di gestire in totale autonomia le pulizie dei pavimenti in tutti gli ambienti casalinghi, anche in quelli più difficili da raggiungere. L'unica "fatica" che spetterà al proprietario del dispositivo sarà quella di cliccare leggermente sul pulsante Clean per mettere in funzione la piattaforma che da quel momento procederà da sé ricorrendo alle nuove tecnologie che permettono di orientarsi in tutte le camere della casa, di soffermarsi maggiormente in quelle aree in cui si è accumulata una maggiore quantità di polvere o detriti, e di avere sempre dei risultati ottimali ed efficaci grazie all'avanzato sistema di pulizia AeroForce a 3 stadi.

Tra gli aspirapolvere "smart" più rilevanti della iRobot ci sono indubbiamente Roomba 960 e Roomba i7+.

Qualora si dovesse optare per uno di questi due elettrodomestici tecnologici per farsi un regalo natalizio utile, funzionale ed efficace, ovviamente qualunque scelta sarebbe positiva sia per la pulizia della casa che per svincolarsi dai lavori domestici.

Roomba i7+ o Roomba 960: quale scegliere per Natale

Soffermandoci sulle caratteristiche di questi robot, partendo dal Roomba 960 questo potrebbe rappresentare un valido aiuto per gli anziani. La semplicità di utilizzo del robot, infatti, consente anche alle persone più mature di poter contare su un "assistente tecnologico" per le pulizie che agisce in piena autonomia.

E così ci si può svincolare dalle stancanti faccende casalinghe per godersi un bel po' di relax comodamente seduti in poltrona a leggere un libro oppure a guardare la televisione mentre il dispositivo si preoccupa di aspirare ogni tipo di sporco da qualsiasi superficie.

Roomba 960 è dotato del sistema di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization che gli permette di passare da un ambiente domestico all'altro senza particolari problemi e soprattutto aggirando eventuali ostacoli grazie ai sensori visivi montati sulla piattaforma.

Il design compatto fa in modo che il robot possa raggiungere anche gli angoli più difficili della residenza, dove di solito si accumula lo sporco più ostico da rimuovere soprattutto per chi deve fare i conti con qualche anno in più e con strumenti tradizionali poco adatti allo scopo. La concretezza dell'intervento dell'aspirapolvere tecnologico è garantita da una potenza di aspirazione quintuplicata rispetto ai modelli precedenti, mentre la funzione Dirt Detect Series II riesce ad individuare le camere e i pavimenti con maggiore presenza di sporcizia, approntandovi un'azione mirata e duratura.

Il secondo prototipo della Serie 900 è dotato di una batteria agli ioni di litio che risulta nettamente più performante rispetto a quella standard, garantendo un'autonomia che può arrivare fino a ben 75 minuti consecutivi. Quando il Roomba 960 si scarica, non bisogna affannarsi nel recuperarlo e nell'occuparsi di ricaricarlo: difatti il robot è in grado di ricaricarsi da solo e poi di rimettersi al lavoro dal punto in cui si era fermato.

Infine, per la serenità dei nostri nonni non si deve dimenticare che con l'applicazione iRobot HOME si potrà controllare senza alcuno sforzo l'attività dell'aspirapolvere, oppure programmare con pochi e semplici passaggi le operazioni di pulizia che possono essere complete oppure, ricorrendo alla modalità SPOT, si devono concentrare su una determinata zona o area.

Il prezzo è particolarmente accessibile, infatti sul sito ufficiale della iRobot è in vendita a 659 euro con spese di spedizione gratuite.

Roomba i7+ è uno degli ultimi ritrovati del settore degli aspirapolvere-robot. In questo caso siamo di fronte ad un modello che può essere perfetto per le famiglie numerose o per coppie che sono impegnate tutti i giorni con il lavoro. Infatti, grazie all'ulteriore sviluppo di una serie di tecnologie, questo prodotto è dotato dell'innovativa Clean Base con sistema di svuotamento automatico.

Quando il contenitore raccogli-polvere del robot accumula la sporcizia, non è necessario alcun intervento manuale per pulirlo, giacché il dispositivo "intelligente" si reca da solo verso la sua colonnina, provvedendo a liberarsi del materiale in eccesso.

Quest'aspirapolvere permette tranquillamente di non doversi preoccupare dei lavori casalinghi per diversi mesi. Un toccasana per le giovani coppie che rientrano tardi dal lavoro e non desiderano altro che godersi un po' di relax. I nuclei familiari nei quali sono presenti dei bambini sono allo stesso modo tra i più adatti all'acquisto di un Roomba i7+, poiché la capacità dei filtri di ultima generazione del dispositivo di non liberare nell'aria allergeni o acari della polvere garantisce la massima igiene indispensabile per i più piccoli.

Ad esempio, nella notte di Natale, quando si scartano i tradizionali doni ai piedi dell'albero addobbato, i bimbi spesso si accovacciano sul pavimento per scoprire i regali che ha lasciato loro Babbo Natale, e l'azione costante ed efficace dell'aspirapolvere targato iRobot libera da qualsiasi preoccupazione legata all'eventuale presenza sulla superficie di briciole o di polveri sottili. Tutto ciò grazie anche ad una potenza di aspirazione che risulta 10 volte superiore rispetto ai modelli precedenti e che consente di eliminare anche lo sporco più difficile, compresi i peli degli animali domestici.

Insomma, che si tratti del Roomba 960 oppure del Roomba i7+, qualunque dei due aspirapolvere "intelligenti" si scelga si va sul sicuro per delle festività natalizie all'insegna della pulizia e dell'igiene dei pavimenti per la propria comodità ma anche per il benessere dei propri cari.