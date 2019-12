Siamo a dicembre inoltrato, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il Natale e, come ogni anno, è partita la ricerca al regalo giusto per i propri cari. Se si vuole puntare su qualcosa di originale ma allo stesso tempo di particolarmente utile, ci si può orientare verso uno dei robot aspirapolvere "intelligenti" di iRobot, la multinazionale statunitense che ormai da oltre dieci anni immette sul mercato dispositivi tecnologici in grado di prendersi cura in piena autonomia della pulizia dei pavimenti.

Tra questi, uno dei prodotti più interessanti dei robot aspirapolvere "smart" è indubbiamente il Roomba 606. Infatti, si tratta di un modello di successo dell'azienda americana che attualmente può ancora fungere da ottimo regalo di Natale per familiari e amici. Questo modello è dotato di tutte le qualità principali dei robot che si occupano delle pulizie domestiche, a partire dal sistema AeroVac PET che, abbinato ad un'ottima potenza aspirante, consente alla piattaforma di raccogliere e trattenere anche le particelle più sottili di sporco, ossia quelle più difficili da individuare per l'occhio umano.

Dunque, andando ad evidenziare quali sono i 5 motivi principali per regalare durante le festività natalizie un Roomba 606, vi è innanzitutto l'innovativa tecnologia che permette al modello della iRobot di essere particolarmente efficiente nelle sue operazioni di pulizia, senza richiedere l'intervento umano, e consentendo così ai proprietari di liberarsi delle noiose e faticose attività di pulizia casalinga.

Roomba 606: un dono all'insegna dell'originalità e della praticità

Proseguendo nel passare in rassegna i 5 motivi che fanno del Roomba 606 un ottimo regalo di Natale, vi è la capacità di questo pulitore automatico di rimuovere da ogni tipo di superficie anche lo sporco meno visibile.

Dunque, se si vuole far felice un familiare che possiede un animale domestico in casa, non bisogna indugiare troppo nell'acquistare e impacchettare questo aspirapolvere-robot che individua prontamente il pelo dei nostri amici a quattro zampe, assicurando così una totale pulizia dei pavimenti anche dai residui più impercettibili.

La tecnologia di navigazione iAdapt è il vero e proprio marchio di fabbrica della iRobot, nonché la terza ragione per decidere di donarlo a Natale. Grazie a quest'innovazione introdotta dalla società statunitense, il dispositivo "smart" riesce a memorizzare la mappatura della casa, nonché a calcolare e modificare il suo percorso fino ad un massimo di 67 volte al secondo, cambiando all'occorrenza anche la modalità di pulizia in base al tipo di sporco o di residui che trova dinanzi a sé.

Inoltre, la tecnologia iAdapt Responsive Cleaning permette all'aspirapolvere di passare per più di una volta in un determinato luogo dell'appartamento per non lasciare nulla al caso e fare in modo che le superfici risultino sempre impeccabili.

Quarto motivo per regalare un Roomba 606 nel periodo natalizio è la sua completa autonomia d'azione. Questo modello (come anche gli altri dell'azienda americana) riesce a sostenere da solo il peso delle faccende di pulizia dei pavimenti. Tutto ciò dà la possibilità al proprietario di affrancarsi finalmente da una delle operazioni casalinghe più faticose e stressanti, potendo così ritagliarsi un po' di tempo libero in più per rilassarsi.

Ad esempio, le spazzole centrali contro-rotanti e anti-groviglio montate sulla piattaforma riescono a rimuovere le briciole e la polvere, veicolandoli nel cassetto-raccoglitore in maniera piuttosto omogenea. Questa tecnica di aspirazione e di raccolta comporta una necessità minore d'intervento manuale per lo svuotamento.

Infine, da non sottovalutare l'aspetto economico. Il Roomba 606 non è affatto un dono proibitivo. Il suo prezzo, infatti, è piuttosto abbordabile: collegandosi al sito ufficiale della iRobot lo si trova in vendita a 249,90 euro.

Una spesa che risulta decisamente oculata giacché garantisce a chi riceve l'aspirapolvere tecnologico in regalo di dire addio allo stress e alle fatiche legate alla pulizia dei pavimenti.