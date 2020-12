I due lockdown hanno fatto emergere pregi e difetti della gran parte delle applicazioni per contattare amici e parenti. Amazon ne ha recentemente inaugurata una nuova che è arrivata giusto in tempo per il periodo natalizio che la gente dovrà, inevitabilmente, passare a casa.

La novità di Amazon

Il colosso dell'e-commerce ha infatti presentato una nuova funzionalità che consente di fare video, chiamate o registrazioni vocali tramite i dispositivi Echo, Echo Dot ed Echo Show, a cui possono partecipare fino a un massimo di sette utenti.

La novità è stata introdotta in quindici Paesi del mondo, tra cui l'Italia, ed è arrivata alla vigilia delle vacanze natalizie.

Per quanto riguarda i dispositivi di Echo Dot, ci sono offerte su tutte le "serie" attualmente in vendita sul mercato italiano. Si integra con i dispositivi di streaming musicale, come Spotify, Amazon Music e Deezer, in modo da poter essere usato come altoparlante. Echo è stato progettato per tutelare la privacy di chi lo usa. Possiede, infatti, diversi elementi per il controllo e la protezione di quest'ultima, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Inoltre, grazie all'accordo tra Amazon e la piattaforma streaming più famosa del mondo, Netflix, sarà possibile vedere le serie tv anche sui dispositivi di Echo Show.

Dunque i devices, se incorporati con Alexa, avranno la possibilità di riprodurre anche le trasmissioni disponibili su Netflix usando semplicemente l'assistente vocale di Amazon.

Alexa diventa sempre più "intelligente" ed impara continuamente cose nuove, aggiornandosi in automatico tramite il cloud ed aggiungendo nuove funzionalità. Le skills sono molto simili a delle app e consentono all'utente di sfruttare al meglio il dispositivo e di fare molte più cose, come ad esempio cucinare una ricetta gustosa, sapere cosa c'è in televisione, divertirsi con tanti giochi e molto altro.

Grazie agli otto microfoni e al riconoscimento vocale a distanza, Alexa è in grado di sentire da qualsiasi direzione e anche mentre si sta ascoltando della musica.

Sarà dunque possibile guardare sia Prime Video che Netflix su più dispositivi: smart tv, smartphone e anche console di gioco

La funzione, tuttavia, non è disponibile per tutti i dispositivi di Echo Show, ma solo per quelli di seconda generazione (Echo Show 5 ed Echo Show 8) e naturalmente quelli della terza e più recente generazione (Echo Show 10).

Un'ulteriore possibilità è quella data ai bambini che già potevano usare l'app dedicata Amazon Kids per chiamare amici e familiari. Ora usando anche il Fire Kids Exhibition tablet o il Fire tablet, avranno modo di contattare persone in possesso di un dispositivo Echo o l'app Alexa sullo smartphone, previa autorizzazione dei propri genitori. La tecnologia si è mostrata in grado di fare passi da gigante anche durante un anno di crisi nera come quello che abbiamo alle spalle.