Come ogni anno, a dicembre Google Trends (strumento del browser che misura la frequenza delle ricerche di una data parola o frase) rilascia le classifiche delle parole, frasi e argomenti più ricercata nel corso dei 12 mesi precedenti. Pochi giorni fa, l'azienda di Mountain View ha rilasciato tali statistiche anche per il 2020. Come ampiamente pronosticabile, gli italiani nel corso dell'ultimo anno hanno cercato molte parole e frasi riconducibili alla pandemia da Covid-19, che dallo scorso febbraio è scoppiata anche nel nostro paese causando, al momento, oltre 63 mila morti. Per questo, non stupisce che la parola più cercata in Italia sia proprio Coronavirus.

Tra i personaggi che ci hanno lasciato, il più ricercato è Maradona

Oltre che Coronavirus, tra le parole più ricercate in Italia vi sono anche le Elezioni Usa (in seconda posizione) e Classroom, legata alla didattica a distanza e posta in terza posizione. Tra le persone che, invece, sono state più volte ricercate su Google, in prima posizione vi è Alex Zanardi, paraciclista che, lo scorso giugno, fu coinvolto in un brutto incidente da cui ancora non si è ripreso. In seconda posizione vi è Silvia Romano, la 23 enne rapita nel 2018 in Kenya e liberata lo scorso maggio. In terza posizione vi è, infine, Donald Trump, Presidente uscente degli Stati Uniti. Giuseppe Conte, suo malgrado ampiamente protagonista durante i mesi di maggior crisi sanitaria, in questa classifica è "solo" in quinta posizione, dietro anche Joe Biden.

Per quanto riguardano i personaggi celebri che ci hanno lasciato, il più ricercato è Diego Armando Maradona seguito dal cestista Kobe Bryant e Gigi Proietti.

Tra le ricette spopola la pizza e il pane

Per quanto riguarda il capitolo ricette, a spopolare è la pizza, seguita dal pane e dai cornetti. In questa classifica, molto probabilmente hanno avuto molta influenza i mesi di lockdown vissuti in Italia tra marzo e maggio.

Ruolo di primo piano per la pandemia da Covid-19 anche nella classifica che, Google, ha chiamato "Come fare...". Gli italiani, in questo senso, hanno chiesto istruzioni per fare in casa il pane, seguito dalle mascherine antivirus e dal lievito di birra.

Spesso, poi, molte persone ricercano su Google le parole di cui ignorano il significato. In questa particolare classifica, la parola più ricercata è pandemia.

In seconda e terza posizione, invece, a spopolare sono termini più squisitamente politici come Mes e Dpcm. Infine, i dati di Google Trends confermano l'attaccamento degli italiani al calcio: l'evento in assoluto più ricercato, infatti, è il campionato di Serie A. A seguire vi sono le Elezioni negli Stati Uniti. Al terzo posto troviamo il Festival di Sanremo, unico evento televisivo presente nella classifica dei 10 eventi più cercati.