"Vorremmo proporre un nuovo paradigma". Così Klitos Christodoulou, professore di Informatica presso il Dipartimento di Management e MIS - Moneta Digitale dell'Università di Nicosia (UNIC), a Cipro, riassume le audaci ambizioni del progetto EUNOMIA, un consorzio internazionale finanziato dalla Commissione Europea, che propone una piattaforma di social media decentralizzata e open-source.

In un'intervista a BlastingTalks, Christodoulou spiega come EUNOMIA stia usando la tecnologia blockchain per creare una piattaforma che protegga i dati degli utenti e dia loro gli strumenti per autoverificare l'affidabilità dei contenuti che vedono.

Quali sono le differenze tra i social media tradizionali che tutti usano oggi, come Facebook o Twitter, e i social media basati su blockchain?

Prima di tutto, tutti noi abbiamo sperimentato i social media e il loro impatto.

La loro caratteristica principale è che sono molto centralizzati e anche che non sono trasparenti. Hanno problemi di trasparenza, e - per essere sinceri -, non sono così democratici soprattutto per quanto riguarda la partecipazione dei loro utenti, il che significa che possono decidere di bloccarvi o di attivare o disattivare qualsiasi azione che possiate svolgere sulla piattaforma.

Quindi il problema principale è che sono molto centralizzati. E, poiché detengono tutti i dati degli utenti in termini di azioni, abitudini, preferenze, connessioni e persino comportamenti all'interno della piattaforma dei social media, hanno accesso a dati preziosi per loro.

Sono dati di privacy dell'utente, ma per loro valgono oro. Perché possono usare questi dati degli utenti per allenare i loro modelli, per allenare i loro algoritmi intelligenti e da lì possono spingere o guidare campagne di marketing, pubblicità, eccetera. Quindi in realtà stanno usando i dati degli utenti per profilarli e poi usare algoritmi intelligenti per influenzare le persone.

Possono anche manipolare il comportamento delle persone. Abbiamo visto in passato come questo sia stato un successo nel caso di Cambridge Analytica.

In che modo il progetto EUNOMIA applica i principi della blockchain e in che modo ciò è vantaggioso per gli utenti?

Quello che stiamo cercando di realizzare con EUNOMIA è la ridefinizione dell'idea di una piattaforma di social media.

Quando dico che vogliamo proporre una nuova idea di social media in realtà vorremmo proporre un nuovo paradigma che è ciò che stiamo progettando. Ci aspettiamo di vederlo come la prossima evoluzione delle piattaforme di social media.

Quindi come posso fidarmi di un dato o di una fonte di informazione? Come posso auto-verificare che il pezzo di una storia o quello che sto leggendo, un post o qualcosa del genere, provenga dalla fonte originale e non sia stato manipolato o cambiato? Crediamo che la blockchain possa essere utile per fornire questo tipo di funzionalità. Per riassumere il mio pensiero, credo che la principale dote del sistema blockchain sarebbe quella di spostare l'attenzione sull'utente e dare il potere di controllare i dati all'utente.

Quindi, non stiamo memorizzando nulla sulla piattaforma. Tutto è distribuito e decentralizzato in quella che chiamiamo EUNOMIA Service Note. Per restituire il controllo all'utente e fornire anche trasparenza, tutti i dati sono protetti dalla spina dorsale stessa del sistema blockchain.

Quindi l'idea principale è che i dati non verranno memorizzati in un database di Facebook o Google, ad esempio, le aziende che conosciamo analizzano i nostri dati e li vendono alle società di marketing per fare soldi.

Noi criptiamo i dati, li pubblichiamo, li spingiamo nell'ambiente distribuito e solo l'utente ha accesso a questi dati. Solo l'utente può sbloccare le informazioni. E non solo, stiamo fornendo prove dei dati ancorando gli stessi dati alla dorsale del sistema.

Credete che nei prossimi anni le piattaforme social più famose possano virare verso un modello più decentralizzato e democratico, o che solo un nuovo concetto di piattaforme basato sul blockchain sarà in grado di cambiare il panorama attuale?

Una delle principali sfide che queste piattaforme stanno affrontando ora è il loro modello di business che si concentra sulla pubblicità, sull'analisi della rete vera e propria. Quindi penso che debbano cambiare la loro proposta di business in qualcosa che sia più vicino all'utente. Penso che questa sarebbe una sfida per loro, perché trovo molto difficile, improbabile che difendano un nuovo cambio di paradigma. Con EUNOMIA vorremmo essere più onesti, più trasparenti con l'utente, ma anche fornire strumenti per identificare notizie false o informazioni errate.

Crediamo che, qualora si formassero altre piattaforme come EUNOMIA, allora li spingeremmo a riconsiderare le loro proposte, perché gli utenti cercherebbero queste caratteristiche che noi difendiamo o proponiamo con EUNOMIA nelle piattaforme che utilizzerebbero. Si ha quindi una comunità di utenti eticamente più corretta per quanto riguarda il trattamento dei dati, la disinformazione e la trasparenza. Poi, per restare a galla, per restare vivi, è necessario riconsiderare il proprio modello.

Uno dei maggiori vantaggi dei social media impostati sul blockchain è il fatto che i contenuti pubblicati non sono mediati da grandi aziende, evitando qualsiasi tipo di censura o controllo sui dati degli utenti.

Allo stesso tempo, stiamo assistendo a un'abbondanza di notizie false sui social, che ha portato queste grandi aziende ad applicare misure che inibiscono la condivisione di queste informazioni false. Come si comporterebbe un sistema blockchain in una situazione simile? La maggiore libertà non potrebbe creare un ambiente più favorevole alla diffusione di notizie false?

Penso che la tecnologia sia pericolosa perché gli esseri umani decidono di farla diventare pericolosa. Come per ogni nuova tecnologia, dobbiamo trovare un equilibrio tra la libertà e il controllo del comportamento dell'utente. Credo che la risposta più semplice alla tua domanda sia che l'incentivo stesso è sempre l'elemento chiave di come stiamo usando la tecnologia.

Quindi l'intero ecosistema della blockchain di per sé si basa su questi incentivi. È un cambiamento di filosofia. È partito dall'applicazione finanziaria e ora possiamo vedere l'applicazione della blockchain in molti altri settori. Ci auguriamo che gli utenti, con l'uso della tecnologia e degli strumenti che forniremo loro con EUNOMIA, partecipino per evitare la diffusione delle Fake News. E questo è possibile in una comunità in cui gli utenti che generano i contenuti sono gli stessi che partecipano a migliorare e filtrare la disinformazione. Credo che dobbiamo trovare gli incentivi giusti per promuovere il buon comportamento.

Quindi, in un social media blockchain, saranno gli utenti a segnalare se un'informazione sia sbagliata o meno.

Uno degli elementi chiave in questo caso è che permettiamo agli utenti di partecipare e di esprimere giudizi, per identificare quali fonti siano disinformazione o informazioni che potrebbero essere sfruttate per scopi illeciti. Questo è il tipo di potere che vogliamo dare agli utenti.

Una delle cose interessanti che i social media basati sui blockchain permettono agli utenti è la possibilità di creare e gestire un sistema di punti di reputazione. Credete che questo sistema possa giocare un ruolo importante contro la diffusione della disinformazione?

Prima di tutto, una delle caratteristiche principali dei blockchain è la trasparenza. Così avremo la possibilità di rintracciare le informazioni in modo da poter prevenire o fermare le frodi digitali.

Abbiamo uno spostamento verso un ambiente più decentralizzato, centrato sull'utente e, se si vuole, rispettoso dell'utente, ma, per default, escluderà qualsiasi attività pubblicitaria o di frode che provengano da algoritmi. Un altro aspetto è il fatto che utilizzeremo la blockchain per ancorare questo punteggio di reputazione alla blockchain stessa in modo che l'utente possa autoverificare l'integrità dei dati e capire se ci sono tracce di disinformazione.

Come pensa che sarà il mercato dei social media tra dieci anni?

Una delle principali preoccupazioni delle tradizionali piattaforme di social media è chi le controlla. Di solito è una grande organizzazione. Penso che la prossima evoluzione delle piattaforme dei social media sarà governata dalle persone, dagli utenti reali.

Questa è una delle basi, uno dei principi fondamentali della tecnologia blockchain, che è un ecosistema sostenuto da più partecipanti che hanno incentivi comuni. Per queste ragioni l'ecosistema delle piattaforme dei social media avrà ruoli e responsabilità chiare, governate dall'utente e non da un'autorità centrale.

Quanto pensa che la gente sia preparata ora per una cosa del genere?

Le persone sono ora più consapevoli del trattamento dei loro dati. Hanno visto come l'intelligenza artificiale tragga spunti dai loro dati e quindi questi spunti potrebbero essere utilizzati per scopi illeciti. Sono più consapevoli della privacy. Sanno che la privacy è un fattore importante. Penso che gli utenti stiano effettivamente reagendo per il cambiamento, stanno cercando il cambiamento.

Internet è cresciuto fino a diventare un grande ecosistema controllato dalla centralizzazione. È in questa direzione che sta andando il decentramento tecnologico, per aprire il blocco tecnologico. Ecco perché oggi parliamo di decentramento blockchain, di finanza decentrata, persino, diciamo, di governi decentrati, del modo in cui prendono le loro decisioni, del modo in cui votiamo. Si tratta di un ecosistema completamente nuovo, e credo che la gente ne voglia di più.

Leggi le interviste a George Loukas, Sorin Adam Matei e Pinelopi Troullinou, parte della serie BlastingTalks su EUNOMIA. Blasting News è uno dei partner del consorzio finanziato dall'UE che sta sviluppando EUNOMIA.