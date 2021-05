Dopo la Bundesliga, è il turno della Serie A. Fifa 21, popolare gioco di simulazione calcistica, ogni fine stagione indica quindici giocatori, i migliori del campionato nostrano, che vengono potenziati con delle carte speciali. L’annuncio come sempre avviene al venerdì e questa volta è arrivato addirittura prima della fine della stagione, proprio come successo in Germania. La Ea Sport non ha aspettato la giornata di sabato e domenica, l’ultima, per dare i nomi dei migliori giocatori.

Sono in totale sette le squadre rappresentate e non ci sono corazzate che primeggiano, come è stato per il Bayern Monaco che in Bundesliga ha piazzato ben 7 giocatori su quindici nei Tots.

In Serie A sono rappresentate l’Inter con quattro giocatori, il Milan con tre e poi ancora Atalanta, Juventus, Napoli, Udinese e Sassuolo.

Fifa 21, la lista dei quindici Tots di Serie A

E’ arrivato quindi il momento dei guardare da vicino al lista, in cui ci sono anche alcuni esclusi eccellenti come Zlatan Ibrahimovic, oppure Niccolò Barella, solo per citarne due che hanno fatto davvero bene in Serie A in questa stagione. Il portiere di questo dream team di Fifa21 per la Serie A è Donnarumma con un Overrall di 91. In difesa doppietta dell’Inter con De Vrij e Skriniar affiancati da Romero e dai due terzini Cuadrado e Theo Hernandez. Di questa linea della retroguardia i migliori per caratteristiche sono Henrandes e De Vrji con 92.

Due i centrocampisti “puri” che sono Kessié del Milan e De Paul dell’Udinese, entrambi a quota 93. Grandi nomi in attacco dove a comandare è Cristiano Ronaldo con Overall fissato addirittura a 98. Insieme a lui c’è la coppia che ha trascinato l’Inter allo Scudetto Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Due i giocatori del Napoli e sono coloro che da anni ormai fanno sognare i tifosi azzurri: Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Entrambi saranno in campo domenica peer provare a staccare un pass per la prossima Champions League dopo una rimonta davvero importante agli ordini di Rino Gatuso. Nota di merito e inserimento nei Tots di Fifa 21 anche per l’atalantino Luis Muriel e l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, entrambi hanno un grande talento e in questa stagione hanno trovato quella continuità che forse gli mancava in passato anche grazie agli insegnamento di De Zerbi e Gasperini.

Per quello che riguarda il settore offensivo, già detto del valore di Ronaldo, a quota 96 c’è Lukaku, gigante belga che ha due punti in più del “gemello” Lautaro, i due giocatori del Napoli sono a quota 95 e 94, meglio il belga dell’azzurro, Muriel a 93, mentre quello con l’Overall più basso è Domenico Berardi con 88. Dopo la Serie A, nelle prossime settimane toccherà anche a Premier League, Liga e Ligue1 elegerr i Tots.