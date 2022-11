Le previsioni dell'oroscopo del 9 dicembre invitano i nati sotto il segno dei Pesci a non farsi troppi problemi. I Sagittario sono particolarmente impetuosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: siete poco lucidi in questo momento. L'Oroscopo, dunque, vi consiglia di stare lontani da situazioni ambigue, che potrebbero influenzare negativamente il vostro comportamento.

11° Ariete: la giornata potrebbe riservare qualche piccolo intoppo. Le previsioni dell'oroscopo del 9 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più determinati.

10° Acquario: se siete in attesa di compiere un grande salto dal punto di vista professionale, siete sulla buona strada. Qualcosa però vi turba e non vi permette di essere totalmente appagati.

9° Pesci: nella vita non si smette mai di imparare e di crescere. Voi siete dei perfezionisti, pertanto, potreste trovarvi anche ad essere degli eterni insoddisfatti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: buon momento per consolidare un rapporto che va avanti da parecchio tempo. Le relazioni fugaci e frivole, invece, non saranno più da portare avanti.

7° Sagittario: siete impetuosi e pieni di voglia di fare. Talvolta, però, il vostro temperamento è anche la vostra rovina. Non gettatevi sempre a capofitto nelle cose senza sapere dove state andando.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 9 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere più attivi in ambito sentimentale. I presupposti sono ottimi in questo periodo, quindi, se siete in cerca dell'anima gemella, dovreste approfittarne.

5° Toro: giornata interessante sotto più punti di vista. La sfera sentimentale potrebbe riservarsi qualche sorpresa, mentre nel lavoro potrebbe arrivare qualche riconoscimento per il vostro impegno.

Oroscopo segni fortunati del 9 dicembre

4° in classifica Capricorno: ad ogni azione corrisponde una reazione. Siete persone responsabili, che sanno quello che vogliono e che non aspettano che le cose cadano dal cielo. Queste doti vi porteranno lontano.

3° Leone: il cielo è piuttosto sereno sotto più punti di vista. Cercate di essere un po' più intraprendenti e di lasciarvi trasportare meno dalle emozioni, quando si tratta di prendere decisioni molto importanti.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 dicembre invitano i nati sotto questo segno ad osare. In amore ci sono delle belle novità in arrivo. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è tempo di recuperare.

1° Gemelli: se qualcuno prova a tarparvi le ali, voi esplodete. Questo è un momento di grande libertà e consapevolezza, approfittatene per prendere decisioni che riguardano il vostro futuro.