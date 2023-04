Il primo tentativo di SpaceX lunedì di lanciare Starship è stato annullato. Ciò non è insolito: molti voli di nuovi razzi vengono cancellati più volte durante i primi tentativi di decollo, come già successo per la missione DEMO2. Ma l'azienda dice che è pronta a riprovare.

Quando è il lancio e come si può seguire?

SpaceX ha programmato il volo il 20 aprile alle 9:28, ora di New York, (alle 15:28 ora italiana) e potrebbe essere lanciato in qualsiasi momento tra allora e le 10:30 dal sito di lancio della compagnia, Boca Chica nel sud del Texas. SpaceX ha dichiarato che inizierà un live streaming sul suo canale YouTube circa 45 minuti prima che il razzo sia pronto per il decollo.

Cosa succederà durante il volo

Un portavoce di SpaceX ha spiegato che durante il volo di prova di giovedì, la Starship quasi completerà un giro completo intorno alla Terra, partendo dal Texas e atterrando nelle acque al largo delle Hawaii. Circa otto minuti dopo il lancio, il booster Super Heavy si separerà e sarà lanciato nel Golfo del Messico. La Starship si spingerà più in alto nello spazio, raggiungendo un'altitudine di circa 150 miglia e orbitando attorno alla Terra prima di rientrare nell'atmosfera. Se sopravviverà al rientro, circa 90 minuti dopo il lancio si tufferà nell'Oceano Pacifico a circa 62 miglia a nord dell'isola hawaiana di Kauai.

La Starship di SpaceX: caratteristiche e obiettivi

La Starship di SpaceX e il suo razzo Super Heavy rappresentano una svolta epocale nell'esplorazione spaziale. Con un'altezza di 120 metri e una spinta di oltre 70 meganewton, il sistema combinato potrebbe trasportare grandi quantità di carico utile su lunghe distanze, aprendo la strada a nuove opportunità per l'esplorazione e la colonizzazione spaziale.

Il suo design in acciaio inossidabile richiama i razzi della fantascienza ed ha sei motori Raptor ad alta efficienza.I serbatoi del propellente, posizionati verso il centro del veicolo, forniscono metano liquido e ossigeno liquido ai motori. Il razzo Super Heavy, che sosterrà la Starship durante il lancio, misura 70 metri di lunghezza ed è alimentato da circa 33 motori Raptor.

Il razzo sarà in grado di sollevare almeno 100 tonnellate di carico utile nell'orbita terrestre bassa. Ciò lo renderebbe più potente del leggendario lanciatore Saturn V utilizzato durante le missioni Apollo negli anni '60 e '70. Il sistema combinato Starship/Super Heavy rappresenta una soluzione altamente economica per il trasporto di grandi quantità di carico utile su lunghe distanze. La Starship è stata progettata per essere completamente riutilizzabile, il che la rende ancora più vantaggiosa dal punto di vista economico. Grazie alla sua tecnologia innovativa e alla sua capacità di trasportare grandi quantità, potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di esplorazione e colonizzazione spaziale, portando l'umanità verso una nuova era di esplorazione e sviluppo di tecnologie avanzate per il settore spaziale.

Viaggi interplanetari per gli esseri umani comuni: una nuova era di esplorazione spaziale

Il lancio sarà un momento storico per SpaceX e per tutta l'industria aerospaziale. La Starship è stata progettata per diversi obbiettivi. La grande capacità di trasporto, dovuto all'enorme compartimento situato nella parte anteriore della navicella, permette la ricerca di destinazioni nello spazio profondo. Ciò potrebbe aprire la strada a nuove opportunità di esplorazione e sviluppo di tecnologie spaziali avanzate, nonché alla possibilità di trasportare grandi gruppi di persone verso Marte. La capacità di trasporto umano è di 100 persone, questo potrebbe finalmente portare l'umanità verso una nuova era di esplorazione spaziale.

Inoltre, la scelta del metano come carburante è stata fatta in vista dei progetti di Musk su Marte, dove potrebbe essere sintetizzato dall'acqua sotterranea marziana e dall'anidride carbonica atmosferica.

Marte come obiettivo di esplorazione: sfide e prospettive future

Tuttavia, ci sono ancora molte sfide da affrontare prima di rendere possibile la colonizzazione di Marte. Tra questi, la creazione di infrastrutture di supporto, come fonti di energia e sistemi di approvvigionamento idrico, e la creazione di sistemi di supporto vitale per gli esseri umani.

Il lancio della Starship di SpaceX potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo nell'esplorazione spaziale. La Starship potrebbe essere utilizzata per una varietà di missioni, dal trasporto di astronauti sulla Luna e su Marte al lancio di satelliti e alla realizzazione di missioni scientifiche robotiche. Inoltre, il veicolo potrebbe essere utilizzato per il turismo spaziale, portando persone verso destinazioni nel sistema solare.