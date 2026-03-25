La terza tappa della Volta Catalunya di ciclismo ha regalato uno spettacolo imprevisto. In una giornata che sembrava destinata ai velocisti, prima del trittico di grandi montagne che inizia domani, la corsa si è accesa per merito del vento laterale e del forcing della RedBull di Remco Evenepoel. Il belga ha poi accelerato a 30 km dall'arrivo togliendosi di ruota il gruppo, ma Vingegaard è riuscito a reagire e a riprenderlo, ma senza poi collaborare granchè. Evenepoel si è innervosito platealmente per la tattica attendista del rivale, e nel finale è caduto nell'ingresso di una rotonda.

La tappa è stata poi vinta allo sprint da Dorian Godon, mentre Vingegaard si è lasciato raggiungere dopo la caduta di Evenepoel.

Una giornata da Remco.

Ventagli della sua squadra. Attacco mostruoso in pianura. Si incazza con Vingegaard. Riattacca in pianura. E quando sembra fatta cade su una rotonda #VoltaCatalunya105

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'Ho perso il controllo del manubrio'

“Volevo afferrare il manubrio da sotto e proprio in quel punto c’era una buca che non avevo visto, che non era segnalata. Poi ho perso il controllo del manubrio", ha raccontato Evenepoel nel dopo gara.

Le conseguenze della caduta sono state dolorose: "Ho un po’ di dolore dappertutto.

Ho una ferita al gomito, così come sulla schiena e sulle anche", ha spiegato mostrando la gravità della ferita al gomito.

Nonostante il dolore, il corridore ha mantenuto un atteggiamento determinato: "Ora devo lasciare che il mio corpo si riprenda un po’, poi vedremo cosa succederà stasera e soprattutto domani mattina". Riguardo al prosieguo della gara, ha sottolineato che sarà necessario valutare attentamente le condizioni del gomito, colpito con forza.

'Era chiaro chi correva per vincere e chi no'

Nonostante l’incidente, Evenepoel ha dimostrato oggi di avere una mentalità battagliera e pronta a cercare ogni situazione per arrivare alla vittoria, anche se l'eccesso di foga continua a tradirlo e fargli perdere un po' di lucidità in alcuni momenti.

"Ho corso per vincere – ha dichiarato – era il nostro obiettivo oggi, con il vento laterale".

Sull'atteggiamento passivo di Vingegaard, che lo ha fatto infuriare in corsa, Evenepoel ha dichiarato che: “è un problema loro, era chiaro chi voleva correre per vincere e chi no".

La tappa si è conclusa con la vittoria allo sprint di Dorian Godon, mentre Vingegaard, dopo la caduta di Evenepoel, non ha approfittato della situazione ed è stato raggiunto. La Volta Catalunya prosegue ora verso il trittico di montagne che entrerà nel vivo da domani, mentre rimane da capire quanto la caduta influenzerà il cammino di Evenepoel nel resto della corsa.