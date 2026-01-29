Il 29 gennaio 2026 Apple ha annunciato l'ingresso nel suo Human Interface Design team di Sebastiaan de With, co-fondatore di Lux e mente creativa dietro l'app per fotocamera avanzata Halide. Il designer ha espresso il suo entusiasmo nel tornare a collaborare con quella che ha definito “la miglior squadra del mondo sui suoi prodotti preferiti”.

Un ritorno con esperienza e visione

Per de With si tratta di un ritorno in Apple: in passato ha lavorato al design di servizi centrali come iCloud, MobileMe e l'app “Dov’è” (Find My). La sua carriera vanta anche collaborazioni con aziende quali Sony, Mozilla, Oracle e HP.

Questa combinazione di visione creativa e profonda conoscenza dei sistemi Apple lo rende un innesto strategico in un periodo di transizione per il design interno.

Contesto: un team design in evoluzione

L'annuncio giunge in un momento di riorganizzazione nel reparto design di Apple. Lo scorso dicembre, Alan Dye, vicepresidente del design dell'interfaccia utente, ha lasciato l'azienda per Meta. Parallelamente, John Ternus ha assunto la responsabilità sul design hardware e software.

Halide Mark III: lo sguardo al futuro di Lux

Nonostante l'ingresso di de With in Apple, Lux ha rassicurato la propria community sulla continuità di Halide. Il co-fondatore Ben Sandofsky ha confermato il lancio in anteprima pubblica di Halide Mark III, sviluppato con il team de The Iconfactory e il colorista Cullen Kelly, sottolineando che l'app rimarrà al centro della loro attività.

Un contributo atteso all’interfaccia fotografica Apple

De With è noto per le sue analisi approfondite sull'hardware e la fotocamera di iPhone, dalle osservazioni sul modello 16E fino alla review del 17 Pro. Questa sensibilità estetica e funzionale può rivelarsi preziosa per Apple, dove l'interazione utente e l'eleganza delle UI sono pilastri strategici.

Con il suo approccio chiaro, minimalista e tecnicamente raffinato — tratti già evidenti in interfacce come Halide, Kino e Orion — de With rappresenta una significativa convergenza tra cultura indipendente e struttura interna Apple.

In sintesi, Apple ha rafforzato il proprio design team integrando un professionista con radici nel proprio ecosistema e una forte credibilità esterna.

Sebastiaan de With arriva in un momento in cui il reparto design è chiamato a ridefinire l'esperienza visiva di iOS. Il suo impatto emergerà gradualmente nei futuri aggiornamenti di sistema, forse già da iOS 27, grazie alla sua capacità di fondere sensibilità fotografica e chiarezza interattiva.