Il chatbot Claude di Anthropic ha registrato una crescita eccezionale nelle classifiche dell’App Store statunitense, passando da una posizione esterna alla Top 100 alla seconda piazza fra le app gratuite. Si posiziona subito dopo ChatGPT e precede Google Gemini. Questo notevole balzo è avvenuto nel pieno di una controversia pubblica con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD), sollevando questioni significative riguardo all’etica dell’intelligenza artificiale e alle dinamiche del mercato dei consumatori.

La scalata in classifica e i dati di mercato

Secondo dati analizzati da Yahoo News, che cita fonti come TechCrunch e Sensor Tower, Claude è passato dalla posizione >100 alla #2 attraverso una serie di rapidi avanzamenti: da sesto posto un mercoledì, a quarto il giovedì, fino a raggiungere la seconda posizione il sabato successivo, 28 febbraio. Questo periodo coincideva con la massima copertura mediatica della disputa con il Pentagono.

Le analisi confermano l’effetto virale della vicenda: la designazione di Anthropic come “rischio per la catena di approvvigionamento” da parte del DoD, unitamente alle restrizioni imposte sull’impiego militare di Claude, hanno agito da catalizzatore per un’ondata di download.

Ciò ha invertito le previsioni iniziali riguardo a una potenziale penalizzazione della reputazione aziendale.

L’etica come leva strategica di mercato

La decisione di Anthropic di rifiutare l’uso della sua IA per la sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome ha creato un caso emblematico. Una netta posizione etica si è trasformata in un fattore differenziante per l’utenza. L’effetto di “backfire” è evidente e si collega al concetto di “fiducia come asset competitivo”, dove il pubblico tende a premiare le scelte morali che si contrappongono a pressioni istituzionali.

L’eco virale della vicenda ha avuto risonanza anche sul fronte culturale, come dimostrato dalla star Katy Perry, la quale ha condiviso uno screenshot evidenziando il piano Pro di Claude con un “cuore”, generando un’ampia interazione online.

Contesto politico e reazioni del mercato

Dietro questa vicenda si cela un crescente contrasto tra le democrazie occidentali e le società tecnologiche riguardo all’impiego militare dell’AI. L’ex presidente Trump ha emesso un ordine per la cessazione dell’uso delle soluzioni di Anthropic da parte delle agenzie federali, mentre il segretario Hegseth ha definito l’azienda un rischio per la sicurezza della supply chain.

Nel frattempo, OpenAI ha siglato un accordo con il Pentagono, stabilendo paletti simili a quelli rifiutati da Anthropic, pur accettando un ruolo nei contesti militari. Questo ha accentuato la polarizzazione tra un approccio pragmatico (OpenAI) e uno basato su principi etici (Anthropic).

Implicazioni strategiche per il futuro del mercato AI

La scalata di Claude sottolinea una fase di transizione nel settore della consumer AI. Il mercato non è più determinato esclusivamente dalle performance tecniche, ma anche dalla reputazione etica e dalla governance dei modelli di intelligenza artificiale. Questo segna un cambio di paradigma: l’AI non è soltanto uno strumento, ma anche un veicolo di valori che influenzano le scelte dei consumatori.

La competizione tra ChatGPT e Claude si configura come un “duopolio etico”: da un lato, la supremazia tecnica e la diffusione capillare di OpenAI; dall’altro, l’effetto “scelta consapevole” che orienta gli utenti verso Anthropic. L’equilibrio futuro dipenderà dalla capacità di convertire i download in utenti attivi e dallo sviluppo di modelli di monetizzazione sostenibili.

L’accaduto apre uno scenario inedito: nel mercato delle app AI, sostenibilità economica ed etica non sono più dimensioni contrapposte, ma strettamente interconnesse. Claude si pone come simbolo di una rottura temporanea e, potenzialmente, di un futuro in cui i consumatori sceglieranno basandosi sui valori, oltre che sulle funzionalità.