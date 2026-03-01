Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Honor ha presentato un prototipo destinato a ridefinire l'interazione uomo-dispositivo: il «Robot Phone». Questo smartphone innovativo integra un braccio robotico per la fotocamera, animato da intelligenza artificiale e micro-motori, capace persino di oscillare a tempo di musica.

Un cellulare dotato di mimica fisica

Il Robot Phone è equipaggiato con una fotocamera da 200 megapixel montata su un sistema gimbal a tre assi. Si tratta di un micro-braccio robotico con movimenti in quattro gradi di libertà, integrato all'interno dello smartphone.

Questo meccanismo permette al dispositivo di inclinare, ruotare e seguire soggetti in movimento con una stabilità inedita, potenziando significativamente la resa video e fotografica. Honor ha sviluppato internamente i micro-motori e ha impiegato un acciaio ad alta resistenza da 2.800 MPa, materiale già utilizzato per la cerniera dell'Honor Magic V6, al fine di garantire robustezza e durata al gimbal in uno spazio così compatto.

Spinshot e tracciamento AI avanzato

Tra le funzionalità emergenti spiccano AI SpinShot e il tracciamento in tempo reale. Con un semplice tocco, è possibile attivare una rotazione fluida della fotocamera di 90° o 180°, generando effetti cinematografici solitamente realizzabili solo con attrezzature professionali.

Il sistema di tracking, descritto da Honor come un'evoluzione di tecnologie come "Center Stage", anticipa i movimenti del soggetto, rendendo le videochiamate dinamiche e stabili.

Espressività e sincronizzazione musicale

Il dispositivo trascende la sua natura di strumento tecnico per diventare un mezzo di espressione empatica. Grazie a una "personalità" programmata, la macchina può compiere gesti come annuire, scuotere la testa e persino "ballare" al ritmo della musica, sincronizzando i movimenti del braccio con la melodia. Questo trasforma il telefono in un compagno più interattivo, quasi un'anima robotica che interpreta la musica insieme all'utente.

Verso una nuova categoria di dispositivi AI

Il Robot Phone non è solo un concept, ma un dispositivo reale destinato al mercato cinese nella seconda metà del 2026, con avvio della pre-produzione già nel primo semestre. Si inserisce nella più ampia strategia "Alpha Plan" di Honor, focalizzata sullo sviluppo di dispositivi con intelligenza artificiale incarnata (embodied AI), capaci di interagire fisicamente e comunicare emotivamente con l'utente.

Contesto e impatto nel panorama MWC

Nel contesto del MWC 2026, il Robot Phone si affianca al nuovo Magic V6, un pieghevole ultra-sottile, e ad altri dispositivi AI avanzati come tablet e laptop. Ciò conferma l'ambizioso salto di Honor oltre la telefonia tradizionale, verso la robotica di consumo e l'intelligenza incorporata nei dispositivi mobili.

In definitiva, il Robot Phone segna un passo audace verso una nuova era dei dispositivi intelligenti, in cui l'hardware partecipa attivamente alla comunicazione non verbale. Questa nuova forma di interazione, pur necessitando di validazione in termini di usabilità ed efficienza, auspica un futuro in cui il telefono non solo risponde, ma reagisce, comunica e persino balla.