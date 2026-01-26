Tra sabato 24 gennaio e la notte di domenica 25 gennaio 2026, un malfunzionamento nei filtri automatici di Gmail ha generato un disordine significativo nelle caselle inbox di milioni di utenti in tutto il mondo.

Il malfunzionamento dei filtri Gmail

Il problema si è manifestato la mattina di sabato 24 gennaio, intorno alle 5:02 del mattino (ora del Pacifico), quando numerosi utenti hanno notato che email normalmente destinate alle schede Promozioni, Social o Aggiornamenti venivano invece recapitate nella casella Principale. Alcuni messaggi, del tutto legittimi, presentavano un avviso in alto con la dicitura: “Be careful with this message.

Gmail hasn't scanned this message for spam, unverified senders, or harmful software.”, indicando un’errata esecuzione dei controlli antispam.

Google ha ufficialmente confermato l'anomalia tramite il Workspace Status Dashboard, comunicando che i team di ingegneria erano già al lavoro per una rapida risoluzione e raccomandando agli utenti massima prudenza nell'interagire con i messaggi sospetti.

Questo disallineamento ha avuto conseguenze tangibili, tra cui il ritardo nella ricezione di codici per l'autenticazione a due fattori (2FA), difficoltà nell'accesso a servizi legati all'email e un generale senso di caos nella gestione quotidiana della posta elettronica.

Reazioni e testimonianze degli utenti

La notizia è stata diffusa da testate giornalistiche specializzate come TechCrunch e The Verge. La prima ha riportato la risoluzione del problema da parte di Google entro la sera del 24 gennaio, specificando che eventuali avvisi persistenti riguardavano solo messaggi ricevuti prima della correzione. The Verge ha evidenziato come l'anomalia abbia compromesso sia la classificazione automatica sia i controlli di sicurezza fondamentali di Gmail.

Numerose testimonianze sono emerse su forum online, come Reddit, descrivendo scenari simili: inbox sovraccariche di email promozionali e social, etichette di spam applicate erroneamente a messaggi familiari e una crescente frustrazione tra gli utenti che si affidano a Gmail per comunicazioni personali e lavorative.

Tempistiche e risoluzione tecnica

Secondo quanto comunicato da Google, il disservizio è iniziato sabato 24 gennaio alle 05:02 PST (Pacific Standard Time) ed è stato dichiarato risolto entro le 09:55 PST dello stesso giorno, con una durata complessiva inferiore alle cinque ore. Nonostante la risoluzione, la società ha avvisato che alcune segnalazioni di spam errate potrebbero rimanere visibili su messaggi ricevuti durante il periodo dell'incidente.

Implicazioni per l'automazione

L'episodio sottolinea l'importanza cruciale delle tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning nel filtraggio delle comunicazioni digitali. Un malfunzionamento in questi sistemi può avere un impatto immediato e significativo sull'operatività e sulla sicurezza degli utenti.

L'affidabilità dei filtri è essenziale, specialmente quando la posta elettronica viene utilizzata per trasmettere codici sensibili, contratti o comunicazioni critiche. Brevi interruzioni possono causare significative interruzioni nelle catene di lavoro e minare la fiducia degli utenti.

Raccomandazioni post-incidente

Anche se il sistema è ora operativo, si raccomanda agli utenti di controllare la cartella spam per assicurarsi che email importanti non siano state filtrate erroneamente. È consigliabile ripristinarle e segnalarle come non spam per contribuire al miglioramento dell'addestramento automatico dei filtri.

Mantenere un'elevata consapevolezza personale nel riconoscere messaggi sospetti rimane una pratica fondamentale, soprattutto in periodi di instabilità dei servizi digitali.

L'incidente ha evidenziato i limiti temporanei dei filtri automatici e l'importanza di una comunicazione tempestiva da parte di Google per rassicurare gli utenti dipendenti da questi servizi essenziali.