In un’epoca dominata da smartphone e schermi digitali, la startup sudcoreana Edenlux si prepara a sbarcare negli Stati Uniti con Eyeary, un dispositivo indossabile per il benessere visivo progettato per contrastare l’affaticamento oculare. Il lancio sul mercato statunitense è programmato tramite una campagna su Indiegogo entro la fine di marzo 2026, spingendo così la visione allenante nel segmento consumer del wellness tecnologico.

Eyeary: un’evoluzione leggera e personalizzata

Eyeary si distingue per la sua estetica simile a un paio di occhiali quotidiani e un sistema ottico più raffinato rispetto al predecessore Otus.

Ben 144 punti diottrici, contro i cinque di Otus, consentono micro-regolazioni del fuoco visivo in grado di stimolare il muscolo ciliare con maggiore precisione. Pensato per un uso quotidiano più semplice rispetto al modello Otus, la sua leggerezza e il design più affusolato rendono l’esperienza d’uso più confortevole. Collegandosi via Bluetooth all’app mobile, Eyeary raccoglie dati di utilizzo e li carica sui server di Edenlux. Grazie all’analisi di questi dataset, segmentati per età, genere e profili visivi, l’azienda utilizza l’intelligenza artificiale per personalizzare i programmi di allenamento e prevedere i tempi di miglioramento.

Origini personali e missione imprenditoriale

Il fondatore e CEO Sungyong Park, medico e ex chirurgo militare, ha vissuto personalmente un grave episodio di paralisi temporanea del muscolo accomodativo, innescato da un farmaco.

Dopo aver recuperato gradualmente la vista attraverso un allenamento autodiretto con strumenti oftalmici specialistici, Park ha avuto la spinta per fondare Edenlux e sviluppare una tecnologia per proteggere e potenziare la salute visiva in un mondo digitalmente saturo.

Modello di wellness e mercato U.S.

Classificato come dispositivo di wellness secondo le linee guida FDA, Eyeary può essere presentato come trainer visivo, senza le restrizioni dei dispositivi medici. Edenlux ha scelto una strategia crowdfunding per il lancio negli Stati Uniti, appellandosi a una community di early adopters piuttosto che al capitale di rischio tradizionale, grazie a riserve finanziarie ritenute sufficienti per diversi anni di operatività.

Pipeline e ambizioni globali

Oltre a Eyeary, Edenlux ha già sul mercato Otus dal 2022 in Asia, con un fatturato cumulato di circa 10 milioni di dollari. Tra i prodotti in sviluppo si annoverano Tearmore (per la secchezza oculare), Lux‑S (per lo strabismo), Lumia (prevenzione della miopia) e Heary (recupero uditivo), tutti destinati inizialmente ai mercati asiatici. A supporto della distribuzione statunitense, è stata costituita una filiale a Dallas (Texas), dove avverrà l’assemblaggio finale dei dispositivi. Edenlux sta inoltre esplorando collaborazioni con giganti tecnologici come Apple e Samsung per integrare le sue funzionalità protettive negli smartphone.

Eyeary porta la visione allenante in una dimensione quotidiana e tecnicamente evoluta, grazie a un design confortevole, una precisione ottica superiore e un ecosistema software-driven. Con il lancio previsto a marzo su Indiegogo, il dispositivo segna un passo deciso verso il consolidamento del wellness visivo nell’era digitale.