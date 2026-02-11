L’espansione del servizio Same‑Day delivery di Amazon Pharmacy segna un passo avanti significativo nell’accessibilità ai farmaci negli Stati Uniti. Sfruttando la sua estesa rete logistica, Amazon porterà il servizio in quasi 4.500 città e cittadine entro la fine del 2026, ampliando la copertura attuale di circa 2.000 nuove località. Tra le nuove aree coperte figurano stati come Idaho e Massachusetts.

Obiettivi strategici e sfide del settore

Questa iniziativa risponde a problematiche emergenti nel settore farmaceutico, quali la chiusura di farmacie locali, la carenza di personale qualificato e le complessità logistiche.

Amazon punta a utilizzare la propria infrastruttura per garantire la consegna rapida dei farmaci direttamente al domicilio dei pazienti, spesso in poche ore.

Metodologie di consegna innovative

Per affrontare le diverse sfide ambientali e logistiche, Amazon impiega soluzioni mirate. Nelle aree urbane ad alta densità, come Manhattan, vengono utilizzate e-bike per aggirare il traffico. Nelle zone suburbane, si ricorre a veicoli elettrici. In contesti particolari, come Mackinac Island (Michigan), sono state adottate strategie creative che includono l’uso di cavalli e traghetti. Anche le regioni più remote, incluse parti dell’Alaska e della Navajo Nation, beneficiano ora di consegne mediche che si riducono da giorni a poche ore.

Servizi integrati e valore aggiunto

Oltre alla consegna veloce, Amazon Pharmacy arricchisce la sua offerta con strumenti digitali avanzati. La piattaforma PillPack aiuta a organizzare i farmaci per dosaggio e orario di assunzione. È disponibile una funzionalità dedicata ai caregiver per la gestione a distanza delle terapie. Inoltre, l’abbonamento RxPass per i clienti Prime offre accesso a oltre 50 farmaci comuni a un costo fisso di 5 dollari al mese.

L’integrazione con le cliniche One Medical permette ai pazienti di ritirare le prescrizioni immediatamente dopo una visita medica, ottimizzando ulteriormente il percorso di cura.

Origini e posizionamento competitivo

La nascita di Amazon Pharmacy risale all’acquisizione di PillPack nel 2018, con il lancio ufficiale della piattaforma nel 2020.

L’introduzione di RxPass nel 2023 ha ulteriormente consolidato l’offerta, combinando servizi digitali e convenienza economica per gli abbonati Prime.

Impatto sul mercato farmaceutico

Questa espansione intensifica la competizione con le catene farmaceutiche tradizionali come CVS e Walgreens, già impegnate a fronteggiare la crescente digitalizzazione del settore. L’obiettivo di raggiungere il 45% dei consumatori entro il 2025 è stato superato; ora l’ambizione è servire comunità precedentemente considerate aree a bassa copertura o 'deserti farmaceutici'.

Accessibilità e implicazioni sociali

L’accesso tempestivo ai farmaci è fondamentale per garantire la continuità terapeutica e migliorare l’aderenza alle cure, specialmente per i residenti in aree remote o con servizi sanitari limitati.

L’integrazione tra logistica avanzata, tecnologia digitale e sanità primaria sta ridefinendo il ruolo della farmacia come servizio locale e prontamente disponibile.

L’offerta multicanale, che include piattaforme digitali e punti fisici come i chioschi One Medical, mira a superare le barriere geografiche e infrastrutturali, promuovendo una maggiore equità nell’accesso alle terapie.

La strategia di Amazon dimostra come un modello basato su scala, efficienza e digitalizzazione possa trasformare settori tradizionalmente regolamentati, come quello farmaceutico.

Il futuro della farmacia è in evoluzione: da semplice punto di distribuzione a ecosistema integrato di tecnologia, logistica e cura del paziente. Amazon Pharmacy, con la sua espansione del servizio Same‑Day, sta contribuendo a definirne le nuove frontiere.