Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit, che occuperanno Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 febbraio 2026, Ender Celebi (Sevval Sam) accuserà Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) di essere stata lei a spingerla nelle acque del Bosforo otto mesi fa.

Sahika furiosa con Zehra, Sahika viene arrestata

Sahika si scaglierà contro Zehra (Şafak Pekdemir), per aver partecipato a una festa della matrigna Yildiz (Eda Ece).

In seguito, l’evento organizzato per l'uscita del libro di Zehra verrà interrotto dall’arrivo improvviso della polizia e di Ender, la quale farà arrestare Sahika per aver tentato di ucciderla.

Yildiz sospetta di Yigit e Sahika

Sempre a proposito di Zehra, appena Akin le chiederà ulteriori fondi per la distribuzione del suo libro, Yildiz le consiglierà di ottenerli senza coinvolgere suo padre Halit (Talat Bulut).

Per concludere, Yildiz sospetterà che Yigit (Doğaç Yıldız) e Sahika stiano somministrando qualcosa al suo figliastro Erim (Ilber Uygar Kaboglu).

Riepilogo sulla sparizione di Ender dopo essere stata aggredita

Nella parte finale della seconda stagione, Yigit si era presentato da Ender, per rivelarle di essere suo figlio, venendo allontanato bruscamente. Dopo aver avuto uno scontro furioso con la nuova nemica Sahika, Ender è stata spinta da una figura misteriosa, mentre si trovava sulla terrazza, di fronte al mare.

Dopo la caduta di Ender, nelle acque del Bosforo, nessuno ha avuto più sue notizie, per essere sparita nel nulla. A quel punto, mentre la donna è stata messa in salvo da un pescatore, tutti i suoi familiari hanno continuato a crederla morta. In seguito, c’è stato un salto temporale, che ha dato inizio alla terza stagione, in cui i telespettatori hanno visto Yildiz stringere un’alleanza con Ender contro Sahika, dopo essere fuggita di casa e aver portato avanti la sua gravidanza in segreto. Intanto, Sahika ha approfittato dell’assenza di Ender e Yildiz per riuscire a conquistare Halit, il quale è stato desideroso di diventare suo marito al più presto possibile. A rovinare la festa di fidanzamento dell’uomo d’affari e Sahika ci ha pensato Yildiz, annunciando di aspettare un figlio dal marito.