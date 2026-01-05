Al CES 2026, Plaud, realtà in crescita nel settore dell’AI nota-taking, ha presentato due novità: il wearable NotePin S e il client desktop Plaud Desktop. L’azienda, con oltre 1,5 milioni di utenti, punta a una copertura completa dei meeting, in presenza o digitali, in un flusso di intelligenza conversazionale end-to-end.

NotePin S: l'evoluzione del wearable

NotePin S è il quarto dispositivo hardware di Plaud: mantiene le caratteristiche della versione precedente, tra cui 64 GB di storage e circa 20 ore di registrazione continua, ma introduce un pulsante fisico, che semplifica l’avvio e l’interruzione della registrazione e permette di inserire un highlight durante la conversazione.

Completa il bundle il supporto a Apple Find My, utile per localizzare il dispositivo in caso di smarrimento.

L’accessoristica inclusa – clip, lanyard, spilla magnetica e braccialetto – garantisce versatilità d’uso e comfort anche in movimento. Plaud afferma che l’ecosistema multimodale consente di mixare audio, note testuali, immagini e highlight in un solo flusso, favorendo sintesi ricche e intelligenti.

Plaud Desktop: app per meeting online

Il nuovo client desktop, Plaud Desktop, opera in background su Mac e PC, rilevando l’inizio dei meeting su Zoom, Meet, Teams e altri strumenti online, senza l’uso di bot. La registrazione può essere attivata manualmente o partire automaticamente, con trascrizioni complete, timestamp, speaker labels e sintesi contestualizzate.

Secondo Forbes, questa app rappresenta il primo strumento capace di unificare l’esperienza nota-taking tra meeting in presenza e digitali, centralizzando trascrizioni e intuizioni in un unico spazio. La promessa è quella di eliminare l’uso di bot o estensioni invasive, rendendo il workflow più fluido.

Strategia e posizionamento sul mercato

L'approccio integrato di Plaud, che offre una soluzione capace di accompagnare l’utente in tutte le modalità di interazione conversazionale, rappresenta un passo avanti per l’AI nota-taking. L’azienda punta a distinguersi rispetto a concorrenti focalizzati su un solo ambiente, come Granola, Fathom o Fireflies.

Il co-founder e CEO Nathan Xu sintetizza la strategia: “capturing conversations in their natural form is the best way to empower people in real life”.

In sintesi, si punta a potenziare l’intelligenza umana attraverso strumenti che non interrompono il flusso comunicativo, bensì lo accompagnano.

Prezzi e disponibilità

Entrambi i prodotti, NotePin S e Plaud Desktop, sono disponibili da subito: il wearable è in vendita a 179 $, con trascrizioni gratuite per i primi 300 minuti al mese, mentre il software si può scaricare gratuitamente.

Per chi necessita di più minuti o funzionalità avanzate, Plaud offre abbonamenti Pro e Unlimited: ad esempio, il piano Pro (1200 min/mese) costa circa 99,99 $ all’anno o 17,99 $/mese, mentre l’Unlimited è offerto a 239,99 $ all’anno o 29,99 $/mese.

NotePin S estende il wearable con un controllo tattile immediato e versatilità di utilizzo; Plaud Desktop, invece, completa l’ecosistema, offrendo una piattaforma per i meeting digitali. L’azione coordinata dei due prodotti potenzia l’esperienza d’uso, creando un sistema coerente e continuo per catturare ogni conversazione.