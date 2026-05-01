Coatue Management, un nome di spicco nel settore del venture capital e degli hedge fund, ha lanciato una nuova strategia per massimizzare i rendimenti nel campo dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa, denominata Next Frontier, si concentra sull'acquisizione di terreni strategici, prossimi a grandi fonti di energia, con l'obiettivo di svilupparvi data center all'avanguardia. Next Frontier ha già siglato una joint venture con FluidStack, una startup specializzata in infrastrutture cloud, che si occuperà della costruzione di data center per Anthropic, nell'ambito di un accordo stimato in 50 miliardi di dollari.

L'espansione strategica dei data center

Il panorama dei data center negli Stati Uniti è in rapida evoluzione: sebbene ne siano già operativi circa 3.000, oltre 1.500 nuove strutture sono in fase di costruzione, prevalentemente in aree rurali. Questa frenesia di sviluppo sta catalizzando un'intensa attività di speculazione immobiliare e di finanziamento per progetti di data center, attirando un'ampia gamma di investitori, da Blackstone a figure note come Kevin O’Leary di Shark Tank.

Nell'ambito della sua strategia di espansione, Next Frontier prevede investimenti che potrebbero ammontare a decine di miliardi di dollari. Tra i progetti già avviati, figura l'acquisizione di terreni in Indiana destinati alla realizzazione di un vasto campus di data center.

Queste infrastrutture sono specificamente progettate per servire clienti nel settore dell'intelligenza artificiale, tra cui Anthropic, una delle principali partecipazioni di Coatue. Attraverso queste operazioni, Coatue mira a capitalizzare pienamente il potenziale dell'AI e a garantire l'infrastruttura essenziale per il suo supporto.

Investimenti strategici per l'infrastruttura AI

L'impegno di Coatue non si limita all'acquisizione di terreni e alla costruzione di spazi fisici. La società ha ampliato le sue partecipazioni in aziende che forniscono componenti cruciali per l'infrastruttura dei data center, includendo produttori di turbine e fornitori di energia. Esempi di tali investimenti sono le partecipazioni in GE Vernova e nella produttrice di energia Vistra, evidenziando una chiara strategia di integrazione verticale volta a ottimizzare le operazioni dei futuri data center dedicati all'AI.

Attraverso queste iniziative, Coatue si posiziona come un attore chiave nella rapida evoluzione del mercato tecnologico, guidando lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'intelligenza artificiale. Questo approccio strategico è volto a sostenere la crescita esponenziale della capacità di calcolo e dei dati, assicurando una disponibilità ottimale delle risorse e mitigando potenziali colli di bottiglia nei processi di espansione tecnologica.

La decisione di collaborare con partner strategici, quali FluidStack, e di focalizzarsi sui mercati emergenti dell'intelligenza artificiale e del cloud computing, sottolinea l'ambizione di Coatue di consolidare la propria leadership e il ruolo di innovatore in un mercato sempre più competitivo.