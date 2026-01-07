Roblox ha annunciato che, a partire da gennaio 2026, verrà avviato il rollout globale di un nuovo sistema di verifica dell’età per accedere alle funzioni di chat. L’iniziativa, già anticipata nei mesi precedenti, mira a rafforzare la sicurezza degli utenti, in particolare dei minori, sulla piattaforma.

Implementazione della verifica dell'età

Il processo di age check era stato annunciato a novembre 2025 e implementato inizialmente in mercati selezionati come Australia, Nuova Zelanda e Paesi Bassi, con un’estensione prevista a livello globale a partire da gennaio 2026.

Al momento, la misura è in fase di introduzione e non risulta ancora effettiva per tutti gli utenti a livello mondiale.

La verifica dell’età potrà avvenire tramite tecnologia di facial age estimation (raccolta di un selfie o video da analizzare) oppure tramite documento d’identità; entrambe le modalità sono gestite da un fornitore terzo, Persona, che elimina le immagini dopo l’elaborazione.

Come funziona la verifica e quali sono i limiti

Una volta completata la verifica, gli utenti potranno accedere alle funzioni di chat in base all’età dichiarata o stimata. Tuttavia, i dettagli specifici sulla suddivisione in fasce d’età e sulle modalità di segmentazione della chat non sono stati confermati ufficialmente.

L’obiettivo dichiarato da Roblox è quello di aumentare la sicurezza e la tutela dei minori, rispondendo alle crescenti preoccupazioni legali e sociali riguardo ai rischi a cui i giovani utenti sono esposti sulla piattaforma, come fenomeni di grooming e contenuti inappropriati.

Privacy e aspetti tecnici

Il sistema di verifica si basa su un fornitore esterno (Persona) e prevede l’eliminazione dei dati biometrici subito dopo l’elaborazione, riducendo il rischio di trattenere dati sensibili. Restano comunque aperte questioni relative alla privacy e alla gestione temporanea dei dati.

Roblox ha inoltre introdotto strumenti tecnici come il “Text Chat signal” per il matchmaking, che consente di abbinare gli utenti in base alla compatibilità della chat e alla verifica dell’età, supportando gli sviluppatori nella configurazione delle esperienze.

Pressioni normative e sviluppi futuri

La piattaforma si trova sotto crescente pressione legale e regolatoria, con cause intentate da procuratori generali di diversi Stati per presunte carenze nella protezione dei minori.

In sintesi, Roblox si prepara a ridefinire i confini della chat online, puntando su una policy basata su sicurezza, trasparenza e innovazione tecnologica. L’effettiva implementazione globale della verifica dell’età resta da monitorare nei prossimi mesi.