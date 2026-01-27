Samsung ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo innovativo Galaxy Z TriFold negli Stati Uniti, fissando la data di lancio al 30 gennaio 2026. Il prezzo stabilito è di 2.899 dollari, una cifra che lo posiziona al vertice del mercato smartphone americano per costo e ambizione tecnologica.

Disponibilità e prezzo per il mercato statunitense

Il Galaxy Z TriFold sarà in vendita negli USA a partire dal 30 gennaio al prezzo di 2.899 dollari per la variante da 512 GB in colore Crafted Black. La disponibilità è confermata tramite Samsung.com e i Samsung Experience Stores.

Un form-factor inedito: tri-fold e produttività

Il Galaxy Z TriFold presenta un ampio display interno da 10 pollici Dynamic LTPO AMOLED 2X con refresh rate a 120 Hz, apribile tramite due pieghe. A questo si affianca uno schermo esterno da 6,5 pollici. Entrambi i display sono alimentati dal potente processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La scocca, con uno spessore minimo di 3,9 mm, integra cornici in titanio e fibra di vetro, certificazione IP48 e una batteria da 5.600 mAh. Questi elementi contribuiscono a definire il dispositivo come un prodotto premium, pensato per la produttività mobile e il multitasking intensivo.

Tempistiche globali e rollout selettivo

La commercializzazione del TriFold è iniziata in Corea del Sud il 12 dicembre 2025, con un prezzo di circa 3,59 milioni di won (circa 2.500 dollari). Successivamente, il dispositivo è stato lanciato in mercati come Singapore, Emirati Arabi Uniti, Taiwan e Cina entro la fine dello stesso anno. L'ingresso nel mercato statunitense, inizialmente previsto per il primo trimestre 2026, è ora formalizzato con una data precisa: 30 gennaio 2026.

Il prezzo USA sotto la lente

Il costo americano di 2.899 dollari rappresenta un aumento significativo rispetto ai circa 2.450-2.500 dollari del prezzo sudcoreano. Questo ricarico potrebbe riflettere costi di importazione, strategie di posizionamento premium o l'inclusione di componenti aggiuntivi nel bundle.

Esistono anche stime alternative, con alcuni report che indicavano un possibile prezzo di 2.760 dollari, confermando comunque la fascia di mercato estremamente alta del dispositivo.

Esperienza d’uso fisica prima dell’acquisto

In vista del lancio ufficiale negli USA, Samsung ha offerto la possibilità di un'esperienza diretta in negozio. Dal 23 gennaio, il TriFold è stato esposto in selezionati Samsung Experience Stores situati a New York, California, Texas e Minnesota. Questa iniziativa si configura come una mossa strategica volta ad agevolare i consumatori disposti a investire quasi 3.000 dollari in un dispositivo dall'alto profilo sperimentale.

Il Galaxy Z TriFold sottolinea l'impegno di Samsung nell'espansione dei form-factor nel settore mobile.

Combinando un design audace con hardware di alto livello, il dispositivo mira a ridefinire i concetti di mobilità e produttività su display pieghevoli. Il prezzo elevato ne limita l'appeal di massa, ma posiziona il TriFold come un oggetto di desiderio e un simbolo dell'avanguardia tecnologica.