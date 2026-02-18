Audible annuncia il lancio di Read & Listen, una nuova funzione progettata per trasformare l'esperienza di fruizione dei contenuti digitali. Questa innovazione consente agli utenti di seguire in tempo reale la narrazione di un audiolibro, con il testo corrispondente evidenziato parola per parola direttamente all'interno dell'app Audible. La funzionalità è operativa a condizione che l'utente possieda anche la versione ebook del titolo su Kindle.

Modalità di funzionamento di Read & Listen

La funzione Read & Listen opera sincronizzando la narrazione audio con la versione testuale dell'ebook Kindle.

Mentre l'audiolibro viene riprodotto, il testo viene automaticamente evidenziato. Per attivare questa modalità, è necessario disporre sia dell'audiolibro nella propria libreria Audible sia dell'ebook corrispondente nella libreria Kindle. Una volta abilitata tramite un semplice interruttore nell'app Audible, è possibile passare dalla modalità di solo ascolto (“Listen”) alla modalità integrata “Read & Listen” con un unico tocco.

Disponibilità nei mercati

La funzionalità Read & Listen è stata lanciata negli Stati Uniti il 18 febbraio 2026. Il rollout sui mercati internazionali sta procedendo gradualmente. Si prevede che Regno Unito, Australia e Germania vedranno l'introduzione della funzione nelle settimane o nei mesi a venire.

Obiettivi: immersione, accessibilità e coinvolgimento

Audible dichiara che Read & Listen mira a migliorare la comprensione e la ritenzione dei contenuti. Inoltre, la funzione è pensata per favorire l'accessibilità per studenti, persone con dislessia, ADHD o deficit visivi, e per agevolare l'apprendimento delle lingue straniere. Andy Tsao, Chief Product Officer di Audible, ha evidenziato come gli audiolibri siano già considerati a tutti gli effetti una forma di lettura, ma con Read & Listen si aggiunge la possibilità di integrare l'uso della vista.

Un'evoluzione strategica per Audible

Attraverso Read & Listen, Audible espande la propria offerta oltre il modello esclusivamente audio, avvicinandosi all'esperienza di “immersion reading”.

Questa modalità era precedentemente disponibile principalmente attraverso la combinazione Kindle-Audible con la tecnologia Whispersync. Tale evoluzione risponde a una crescente domanda di fruizione multimodale, dove le modalità di lettura e ascolto si integrano e si completano reciprocamente.

Criticità legate all'acquisto e ai diritti digitali

Una limitazione significativa di Read & Listen risiede nel fatto che gli utenti devono acquistare separatamente sia la versione audiolibro sia la versione ebook Kindle. Questa scelta solleva interrogativi sulla strategia commerciale, poiché potrebbe incentivare un doppio acquisto per accedere allo stesso contenuto.

Contesto competitivo con Spotify

Il lancio di Read & Listen avviene in un momento di crescente competizione.

Pochi giorni prima, Spotify aveva annunciato Page Match, una funzionalità che permette di sincronizzare audiolibri con versioni cartacee o digitali tramite riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) fotografico. Page Match supporta formati non proprietari, come libri fisici o ebook da altri dispositivi, e opera tramite l'app Spotify, distinguendosi dall'ecosistema chiuso di Amazon.

In conclusione, Read & Listen segna un passo importante verso una fruizione più fluida e inclusiva dei contenuti audio-testuali. La sfida per Audible consisterà nell'espandere l'offerta in modo sostenibile, bilanciando innovazione, accessibilità e modelli di prezzo equi.