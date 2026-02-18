Snap Inc. ha annunciato mercoledì 18 febbraio 2026 un traguardo significativo: il business legato ai ricavi diretti — ovvero non pubblicitari — ha raggiunto un Annualized Revenue Run Rate (ARR) di 1 miliardo di dollari. Questo risultato è stato trainato dalla crescita di Snapchat+, che ha superato i 25 milioni di abbonati attivi.

Snapchat+: da early-access a leva di crescita

Lanciato nel 2022 come programma di accesso anticipato per gli utenti più coinvolti, Snapchat+ ha rapidamente ampliato la propria offerta. Al costo base di 3,99 USD al mese, il servizio ora include nuovi tier a valore aggiunto come Lens+ (8,99 USD/mese) e Platinum (15,99 USD/mese), che garantiscono accesso senza pubblicità e maggiore spazio di archiviazione.

Il numero di abbonati è salito a oltre 25 milioni, posizionando Snapchat+ come uno dei servizi in abbonamento a crescita più rapida a livello globale.

Verso un ecosistema di entrate diretto

Oltre agli abbonamenti diretti, Snap ha avviato un test (in fase alpha) per le creator subscriptions negli Stati Uniti. Questa iniziativa permette agli utenti di supportare direttamente i creator, ricevendo in cambio contenuti esclusivi, risposte prioritarie e un'esperienza priva di pubblicità all'interno dei loro contenuti. Si tratta di una mossa strategica volta a trasformare Snapchat in un canale di monetizzazione diretta tra creator e follower.

Contesto finanziario e trend recenti

Il raggiungimento di 1 miliardo di dollari di ARR si inserisce in un percorso di crescita iniziato già nel 2025.

Nel quarto trimestre di quell'anno, la componente “Other Revenue” — in gran parte attribuita a Snapchat+ — ha registrato un aumento del 62% su base annua, portando il numero di abbonati a 24 milioni. Nello stesso Q4 2025, i ricavi totali di Snap hanno raggiunto 1,72 miliardi di USD (+10% anno su anno), con 474 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU).

Implicazioni strategiche

Il successo di Snapchat+ segna una svolta nel modello di business di Snap, riducendo la dipendenza esclusiva dalla pubblicità in un mercato competitivo. L'espansione dei tier a pagamento e le creator subscriptions creano un flusso di entrate più resiliente alle fluttuazioni del mercato pubblicitario e più orientato all'economia della community.

Snap dimostra inoltre agilità organizzativa: in passato, il CEO Evan Spiegel ha definito il periodo come un “crucible moment”, introducendo team indipendenti per promuovere l'innovazione. Snapchat+ è citato come esempio di successo nato da un team agile e cross-funzionale.

La convergenza tra abbonamenti, AR e creator economy

Snap monetizza l'engagement non solo tramite abbonamenti, ma anche investendo in AR e funzionalità premium per migliorare l'esperienza utente. L'approccio multi-tier, arricchito da funzioni come storage aumentato, personalizzazioni esclusive e AR avanzata, rafforza la proposta di valore. Il test per le creator subscriptions apre inoltre nuove dinamiche economiche tra utenti e creator, posizionando Snapchat come un hub attivo di monetizzazione.

Se l'adozione continuerà a crescere, Snap potrebbe consolidare un modello di business in cui i ricavi diretti diventano sempre più dominanti, potenzialmente neutralizzando le dipendenze e la ciclicità legate alla pubblicità.