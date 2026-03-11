Lucid compie un passo significativo per migliorare l’esperienza dei suoi clienti introducendo, tramite aggiornamento software over-the-air (OTA), la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto per il suo SUV di fascia alta, il Gravity.

Dettagli dell’aggiornamento OTA

La distribuzione dell'aggiornamento, denominato Lucid UX 3.5, inizierà in Nord America il 12 marzo 2026. Un rollout per il Medio Oriente e l’Europa è programmato per la fine di marzo. Questo aggiornamento conferma la volontà di Lucid di mantenere i propri veicoli costantemente all’avanguardia tramite miglioramenti software continui.

Emad Dlala, vicepresidente senior dell’ingegneria e del software di Lucid, ha affermato che “Apple CarPlay e Android Auto sono due delle funzionalità più richieste dai nostri clienti”. Ha inoltre sottolineato come l’azienda voglia offrire una connessione senza soluzione di continuità tra smartphone e veicolo.

Funzionalità e modalità di connessione

Dopo l’aggiornamento, gli utenti Gravity potranno collegare il proprio iPhone per accedere a chiamate, musica, navigazione, messaggi e Siri tramite CarPlay sul display Clearview Cockpit. Saranno supportate connessioni sia wireless sia via USB.

In modo analogo, gli utenti Android avranno accesso alle app di mappe, media e messaggistica tramite Android Auto sulla porzione superiore destra del display, con supporto a connessioni wireless o USB, in base al dispositivo e al sistema operativo.

Contesto e precedenti

In precedenza, la compatibilità con Apple CarPlay era già presente sui modelli Lucid Air e risulta ora standard anche sulle nuove unità Gravity. Tuttavia, molti proprietari Gravity lamentavano l’assenza di queste funzioni al lancio, auspicando un aggiornamento futuro.

In particolare, alcuni utenti segnalavano già segnali di supporto ad Android Auto prima dell’attivazione ufficiale, ma senza una fruizione completa.

Impatto sul cliente e strategie future

L’introduzione di Apple CarPlay e Android Auto rappresenta una risposta diretta a una delle richieste più frequenti da parte dei proprietari. Questa mossa rafforza la strategia di Lucid, che punta a migliorare costantemente l’esperienza utente tramite aggiornamenti OTA.

L’attivazione di tali funzionalità, oltre a riallineare il Gravity con gli standard di mercato, riduce il divario rispetto ai modelli concorrenti e valorizza il sistema Clearview Cockpit come hub multimediale evoluto.

Considerazioni tecniche e prossimi passi

Il rollout globale in tempi rapidi suggerisce una solida infrastruttura software e un efficace processo di certificazione con Apple e Google. Resta da vedere se futuri aggiornamenti estenderanno ulteriori funzionalità come “Hey Lucid” o un’integrazione più profonda nelle funzioni ADAS.

Inoltre, qualità dell’esperienza e affidabilità dell’integrazione dovranno essere attentamente monitorate per fugare dubbi o criticità riscontrati dagli utenti nei primi modelli.

Nel complesso, l’aggiornamento OTA a Apple CarPlay e Android Auto su Lucid Gravity segna un’evoluzione significativa nell’offerta del marchio, migliorando comfort e connettività per il cliente in modo tempestivo e fluido.