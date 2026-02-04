Il Dipartimento della Homeland Security (DHS), attraverso la sua divisione Homeland Security Investigations (HSI), sta impiegando subpoena amministrative per richiedere dati identificativi a grandi compagnie tecnologiche. L'obiettivo sarebbero utenti critici nei confronti dell'amministrazione Trump, inclusi gestori anonimi di account Instagram che documentano retate dell'ICE o contestano politiche governative.

Subpoena amministrative: potere senza garanzie giudiziarie

A differenza dei subpoena giudiziari, che richiedono l'autorizzazione di un giudice e si basano su una motivazione probatoria di illecito, i subpoena amministrative sono emessi internamente dalle agenzie federali.

Questi strumenti consentono di richiedere informazioni quali orari di accesso, device utilizzati, indirizzi IP, email e altri dati identificativi degli utenti, senza una supervisione giudiziaria diretta. Le aziende tecnologiche non sono legalmente obbligate a conformarsi, ma tali richieste esercitano una forte pressione de facto.

In diversi casi recenti, come quello relativo all'account Instagram @montocowatch, che diffonde risorse a favore dei diritti degli immigrati, la richiesta è stata ritirata a seguito dell'intervento legale dell'American Civil Liberties Union (ACLU). L'ACLU ha denunciato la mancanza di evidenze di reato e la potenziale violazione della libertà di espressione tutelata dal Primo Emendamento.

Il caso del pensionato e l’effetto intimidatorio

Un altro episodio emblematico, descritto dal Washington Post, riguarda un pensionato statunitense. Poche ore dopo aver inviato una mail critica all'avvocato capo del DHS, Joseph Dernbach, ha ricevuto una notifica da Google relativa all'avvio di un subpoena amministrativo sul suo account. La richiesta includeva dettagli sull'attività online, dispositivi usati, indirizzi e persino numeri di sicurezza sociale. Successivamente, agenti DHS si sono presentati alla sua abitazione, nonostante non fosse stato accusato di alcun reato.

Questo impiego di strumenti legali, percepito come ambiguo e invasivo, ha sollevato forti preoccupazioni riguardo all'erosione dei diritti civili e all'intimidazione dell'opposizione politica.

Risposte delle aziende tech e il ruolo dei rapporti sulla trasparenza

Meta, interpellata da TechCrunch, non ha confermato né smentito la cessione dei dati nel caso di @montocowatch. Google, dal canto suo, ha dichiarato che tende a opporsi alle richieste giudicate eccessivamente estese o generiche.

Molte aziende tecnologiche pubblicano rapporti sulla trasparenza che dettagliano il numero di richieste governative ricevute. Tuttavia, queste relazioni raramente distinguono tra subpoena giudiziari e amministrativi, nonostante la sostanziale differenza in termini di autorità e garanzie giuridiche.

Trend e implicazioni sulla libertà di espressione

Si osserva una tendenza preoccupante: l'amministrazione Trump sta intensificando l'uso di strumenti legali che aggirano il controllo giudiziario, con potenziali effetti censori, specialmente nei confronti della critica politica e del giornalismo di denuncia.

Questo contesto favorisce un effetto chilling, ovvero l'autocensura degli utenti, e spinge molte realtà, anche al di fuori degli Stati Uniti, a ridurre la dipendenza dalle piattaforme americane.

La vicenda rappresenta un punto di rottura: la distinzione tra ordine giudiziario e amministrativo non è più solo tecnica, ma ha implicazioni concrete su privacy, democrazia e fiducia nel sistema. È necessaria una riflessione urgente per garantire maggiore trasparenza sui dati richiesti e per rafforzare i meccanismi legali a tutela delle libertà individuali.