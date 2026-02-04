La startup californiana Skyryse, specializzata in sistemi di automazione del volo, ha annunciato il 3 febbraio 2026 una raccolta fondi in Serie C che supera i 300 milioni di dollari. Questo traguardo porta la valutazione aziendale a 1,15 miliardi, consacrandola come unicorno del settore aerospaziale.

La raccolta è stata guidata da Autopilot Ventures, con il ritorno di Fidelity Management & Research Company e la partecipazione di numerosi fondi, tra cui ArrowMark Partners, Atreides Management, BAM Elevate, Baron Capital Group, Durable Capital, Positive Sum, Qatar Investment Authority, RCM Private Markets Fund (Rokos Capital Management) e Woodline Partners.

L'obiettivo principale è completare l'iter di certificazione con la FAA (Federal Aviation Administration) e accelerare l'integrazione del suo sistema operativo universale per il volo, SkyOS, su una gamma sempre più ampia di aeromobili, dagli elicotteri agli aerei civili e militari.

Unicorno dual-use in un mercato nuovo

Fondata nel 2016 e con sede a El Segundo, California, Skyryse ha progettato SkyOS per eliminare i comandi meccanici tradizionali, sostituendoli con un'interfaccia digitale intuitiva che automatizza le manovre più complesse e rischiose. Il sistema non esautora il pilota, ma lo supporta semplificando le operazioni: decollo, atterraggio, mantenimento dell'assetto in hover e atterraggi d'emergenza in caso di guasto al motore possono essere eseguiti con un semplice gesto su uno schermo touchscreen.

Skyryse ha già ottenuto l'“approvazione di design finale” da parte della FAA nel 2025; è attualmente in corso la fase di flight verification che precede la certificazione completa. L'azienda ha dimostrato la versatilità del sistema con il Black Hawk, effettuando in tempi record un'integrazione in soli 91 giorni, seguita da manovre automatizzate di hover, decollo e atterraggio.

Collaborazioni strategiche e ampliamento del parco voli

SkyOS non è limitato ai prototipi: contratti di integrazione sono già in essere con United Rotorcraft, Air Methods e Mitsubishi Corporation, estendendosi a flotte operative nei settori militare, dei servizi medici d'emergenza, antincendio, delle forze dell'ordine e per aviatori privati.

Tra i velivoli coinvolti figurano Airbus H125 e H130, Bell 407, Black Hawks e il Pilatus PC-12.

Grazie a questo posizionamento cross-settoriale, Skyryse si conferma tra le pochissime realtà tecnologiche di aviazione a mantenere l'indipendenza, pur superando il miliardo di valutazione.

Impatto potenziale sull’aviazione

L'innovazione di Skyryse rappresenta una svolta nell'ecosistema dell'aviazione. Puntare sull'«automazione assistita» – dove il pilota resta al comando ma supportato da un sistema che ne riduce il carico cognitivo operativo – permette di migliorare la sicurezza in scenari critici e ridurre la formazione necessaria per pilotare. Il caso dei Black Hawk dimostra come un sistema concepito per gli elicotteri, i velivoli più impegnativi da pilotare, possa poi essere adattato con successo ad altre piattaforme.

Con il completamento della certificazione FAA e la scalabilità di SkyOS, si apre la possibilità di un nuovo paradigma operativo: meno leve e più supervisione, un passo verso voli più sicuri e accessibili. Questa tranche di finanziamento è un segnale forte: gli investitori credono nella visione di Skyryse, non come semplice fornitore, ma come architrave di una nuova era nell’aviazione assistita.