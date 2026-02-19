Nell’episodio del 18 febbraio 2026 del podcast Equity di TechCrunch, Darren Mowry, vicepresidente di Google Cloud per le startup globali, ha condiviso un’analogia efficace per i fondatori: le prime inefficienze nella gestione del cloud rappresentano una vera e propria “spia d’allarme” («check engine light»), che occorre imparare a leggere il prima possibile per evitare guai finanziari in fase di scaling.

L’ingannevole comodità dei crediti cloud

Mowry osserva che oggi molte startup sfruttano crediti cloud, accesso a GPU e modelli foundation per avviare lo sviluppo in modo rapido e poco costoso.

Tuttavia, una volta esaurita questa fase “protetta”, il passaggio alle bollette reali può rivelare il costo nascosto delle infrastrutture scelte in fretta — un rischio aggravato dalla pressione per dimostrare trazione precoce e dalla stretta sui finanziamenti. Questa mezz’illusione infrastrutturale può compromettere la sostenibilità operativa quando i crediti finiscono. Questa dinamica, segnalata da TechCrunch, sottolinea che una visione solo tecnica rischia di trascurare aspetti economici che diventano critici in tempi rapidi.

TPU o GPU? Il dilemma di gestione dei workload

La scelta tra TPU (Tensor Processing Units) e GPU non riguarda soltanto la performance. Mowry invita i fondatori a valutare attentamente:

Le TPU offrono efficienza e costi prevedibili per carichi di lavoro ottimizzati e intensivi, ma legano strettamente all’ecosistema Google Cloud.

offrono efficienza e costi prevedibili per carichi di lavoro ottimizzati e intensivi, ma legano strettamente all’ecosistema Google Cloud. Le GPU vantano invece maggiore flessibilità, con ecosistema di strumenti maturo e portabilità tra fornitori. Per startup ancora nella fase sperimentale, o con modellazioni variabili, le GPU possono risultare più pragmatiche.

I segnali rossi e la necessità di visibilità

Mowry elenca una serie di indicatori che fungevano da “spie importanti” già prima dell’esplodere dei costi:

un aumento della bolletta cloud più rapido rispetto ai ricavi ;

; assenza di visibilità granulare sui costi operativi;

sui costi operativi; resistenza al refactoring architetturale post product-market fit;

post product-market fit; e la tendenza a considerare il provider cloud solo come un fornitore anziché come un partner nella crescita.

Checklist operativa per evitare il disastro

Dalle startup di successo emerse, Mowry ricava un framework pratico:

definire metriche come costo per transazione o per utente sin dalla prima fase di ricavi;

sin dalla prima fase di ricavi; effettuare review architetturali quadrimestrali anche con esperti esterni;

anche con esperti esterni; negoziare impegni cloud basati su previsioni reali di uso, non solo su sconti;

inserire un ruolo dedicato alla platform engineering prima di raggiungere 50 dipendenti;

prima di raggiungere 50 dipendenti; testare capacità multi-cloud o ibride per workload critici.

Il salto dal credito alla bolletta: un vero cliff finanziario

Un’altra fonte evidenzia il rischio concreto: i crediti coprono inizialmente fino al 100% dell’uso idoneo, ma già nel secondo anno possono scendere al 20%, con incremento fino a 5 volte dei costi per una startup abituata a operare con risorse gratuite.

Senza monitoraggio e preparazione, il passaggio al pagamento reale rappresenta un cliff finanziario pronto a interrompere la crescita.

In sintesi, mentre le tecnologie AI e infrastrutturali consentono startup in rapidissima espansione, la vera sfida diventa la visibilità e la gestione dei costi operativi. La “spia d’allarme infrastrutturale” non è un optional: è un indicatore strategico per sapere quando fermarsi, analizzare, correggere e, se serve, riallineare il modello operativo alla sostenibilità finanziaria. È una lezione che ogni fondatore dovrebbe considerare cruciale tanto quanto il modello di business.