Le nomination per Startup Battlefield 200, l'esclusivo programma di TechCrunch Disrupt 2026, sono ufficialmente aperte. Rivolta ai fondatori in fase pre-Series A, questa iniziativa offre visibilità globale, accesso a venture capital di primo piano e la possibilità di vincere 100.000 $ in equity-free funding, senza cedere quote aziendali. Le candidature, aperte dal 19 marzo 2026, stanno già affluendo: è fondamentale agire rapidamente per cogliere questa opportunità.

I Vantaggi di Startup Battlefield 200

Essere selezionati tra le 200 startup garantisce numerosi benefici.

I partecipanti otterranno uno stand espositivo gratuito per i tre giorni di Disrupt, quattro pass omaggio per l'evento e visibilità del brand nell'app ufficiale. Avranno accesso alla lista stampa e strumenti per la lead generation, oltre a masterclass esclusive per fondatori. Un'opportunità cruciale è presentare il pitch dal vivo sul palco principale, ricevendo feedback diretto da VC di alto livello e concorrendo per il premio di 100.000 $ in equity-free funding.

Tempistiche e Strategia di Candidatura

Le candidature, avviate a febbraio 2026, si chiuderanno a metà giugno dello stesso anno. Questa finestra temporale anticipata è strategica: permette ai fondatori di preparare con cura il proprio pitch, pianificare la partecipazione e presentarsi pronti.

In un contesto altamente competitivo, dove migliaia di startup si candidano ogni anno, un'applicazione tempestiva e ben curata può fare la differenza per emergere.

Un Trampolino per il Successo Globale

Startup Battlefield si è affermato come un trampolino di lancio per aziende di successo come Dropbox, Discord, Trello, Mint e Fitbit. Queste realtà hanno saputo capitalizzare la visibilità ottenuta, trasformandola in crescita e raccogliendo complessivamente oltre 32 miliardi di dollari di capitale. Il marchio Battlefield conferisce un forte valore reputazionale, fungendo da acceleratore decisivo nelle fasi iniziali del percorso di una startup.

Come Candidarsi e Prepararsi

I fondatori interessati sono esortati ad agire tempestivamente.

Candidarsi il prima possibile non è solo una questione di rispettare la deadline di metà giugno, ma di avviare un percorso che include selezione, preparazione avanzata del pitch e l'evento Disrupt, in programma dal 13 al 15 ottobre 2026 a San Francisco. È consigliabile finalizzare i materiali essenziali – come la descrizione dell'idea, il video pitch e l'executive summary – e utilizzare ogni strumento comunicativo per distinguersi. Per le startup pre-Series A, le nomination per Startup Battlefield 200 sono aperte, ma il tempo stringe: chi vuole emergere deve agire ora.