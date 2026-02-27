Google ha compiuto un passo significativo per la sostenibilità e l’infrastruttura digitale, siglando un accordo da circa 1 miliardo di dollari con la startup Form Energy. L'intesa prevede un sistema di accumulo su larga scala della durata di 100 ore, destinato ad alimentare un nuovo data center in Minnesota. Questa rappresenta una delle più importanti scommesse su una tecnologia energetica emergente, capace di estendere l'affidabilità delle fonti rinnovabili su giorni interi, superando i limiti delle sole ore.

Una batteria innovativa: ferro, ruggine e continuità energetica

La mossa di Google risponde all’esigenza crescente di alimentare servizi come AI, Search, YouTube e Workspace con energia continua, 24/7, senza dipendere esclusivamente dalla rete pubblica. Form Energy ha sviluppato una batteria al ferro-aria in grado di erogare 300 megawatt per 100 ore. Il suo funzionamento si basa su un processo elettrochimico che sfrutta l'ossidazione ciclica del ferro: il metallo respira ossigeno, si arrugginisce e poi ritorna ferro, rilasciando elettroni durante la fase di scarica. Questo sistema garantisce fino a quattro giorni di energia continua, superando di gran lunga le prestazioni delle batterie al litio tradizionali, più adatte a poche ore di autonomia.

L'eccezionale durata rende questa tecnologia strategica per stabilizzare reti alimentate da fonti intermittenti come il fotovoltaico e l'eolico. La batteria sarà prodotta presso lo stabilimento Form Factory 1 in West Virginia, che mira a raggiungere una capacità produttiva di 500 MW all'anno entro il 2028.

Il progetto prevede una capacità totale di stoccaggio di 30 gigawattora (300 MW × 100 h), configurandosi come il sistema energetico di accumulo per capacità (GWh) più grande annunciato a livello globale.

Strategia energetica integrata nel Minnesota

Il sistema di accumulo si inserisce in un piano energetico più ampio da 1,9 GW di energia pulita, volto ad alimentare il nuovo data center di Google a Pine Island, Minnesota.

L'iniziativa vede la collaborazione di Xcel Energy e Google, con le seguenti componenti:

• 1.400 MW di energia eolica + 200 MW solare

• 300 MW / 30 GWh di accumulo su ferro-aria

• 50 milioni di dollari nel Capacity*Connect Program, per incrementare la resilienza della rete

Google si farà carico dei costi degli aggiornamenti infrastrutturali e dell'elettricità, evitando di gravare sulle tariffe dei consumatori. Il piano è attualmente in attesa dell'approvazione della Minnesota Public Utilities Commission.

Implicazioni per Form Energy: validazione tecnologica e futuro

Per Form Energy, il contratto con Google rappresenta un momento cruciale. La startup, che ha raccolto finora tra 1,2 e 1,4 miliardi di dollari, punta a un'ultima tranche di finanziamento da 300–500 milioni prima di una prevista offerta pubblica iniziale tra il 2027 e il 2028.

L'impegno di Google non è solo economico, ma offre una validazione sul campo delle capacità del sistema, creando un potenziale modello replicabile per gestori di data center e utility.

Un cambio di paradigma nell’accumulo energetico

Questo progetto evidenzia una tendenza emergente: le crescenti esigenze delle infrastrutture AI rendono insufficienti i sistemi tradizionali di accumulo di breve durata. Le batterie al ferro-aria propongono una soluzione multi-giornaliera, potenzialmente più economica (obiettivo sotto i 20 USD/kWh) e sicura rispetto ai sistemi al litio. Inoltre, contribuiscono alla stabilità della rete limitando i picchi di domanda e valorizzando la flessibilità delle fonti rinnovabili.

L'accordo tra Google e Form Energy segna un punto di svolta per l'accumulo energetico su larga scala, indicando l'ingresso delle tecnologie di lunga durata nel panorama energetico per alimentare il futuro digitale 24/7.