Sophia Space ha recentemente ottenuto un finanziamento seed di 10 milioni di dollari, guidato da Alpha Funds, KDDI Green Partners Fund e Unlock Venture Partners. L'obiettivo è dimostrare a terra la propria tecnologia di raffreddamento passivo e successivamente testarla in orbita entro la fine del 2027 o l’inizio del 2028.

Un’architettura innovativa per l’edge computing spaziale

L’idea di Sophia Space nasce da un programma di Caltech, finanziato con 100 milioni di dollari, volto a esplorare centrali solari orbitali per la trasmissione di energia verso la Terra.

I ricercatori del Jet Propulsion Laboratory hanno sviluppato strutture sottili e flessibili, simili a vele, ideali per l’applicazione a processori nello spazio. Sophia Space ha adottato questo design per creare moduli server modulari, denominati TILE (Thermal‑Integrated LEO Edge). Questi moduli integrano pannelli solari in un form factor sottile, di circa un metro quadrato e pochi centimetri di spessore. Tale configurazione permette il posizionamento diretto dei chip su uno spreader termico passivo, eliminando la necessità di raffreddamento attivo.

Secondo Rob DeMillo, cofondatore e CEO, questa architettura garantisce che circa il 92% dell’energia prodotta sia effettivamente destinata all’elaborazione.

Si tratta di un miglioramento significativo rispetto ai satelliti tradizionali. Tuttavia, per gestire i diversi carichi di lavoro e bilanciare l’attività tra i processori, è indispensabile un sofisticato sistema software.

Origini inusuali per un’architettura spaziale moderna

L’origine della soluzione tecnologica è tanto innovativa quanto inusuale: un programma Caltech, inizialmente dedicato all’energia solare orbitale, è stato reinterpretato per affrontare le sfide dell’edge computing nello spazio. Leon Alkalai, CTO e cofondatore, ha visto nel design a vela sottile non solo un mezzo per veicolare energia, ma anche un’efficace via di raffreddamento passivo per il calore computazionale. Questa scelta contrasta con quella dei principali attori del settore, come SpaceX o Google, che adottano radiatori voluminosi per mantenere i chip in temperatura.

Al contrario, il modello di Sophia Space favorisce leggerezza, efficienza energetica e semplicità meccanica.

TILE: modularità, efficienza ed edge computing orbitale

Ogni TILE è un modulo server dotato di pannello solare integrato e raffreddamento passivo tramite spalla termica irradiativa. Il formato compatto consente di impilare moduli per creare rack orbitanti. La compatibilità con GPU NVIDIA (Jetson e Blackwell) e l’accento sull’elaborazione AI rendono queste unità adatte a supportare inferenza AI e carichi di lavoro intensivi direttamente a bordo dei satelliti. La strategia prevede un test preliminare a terra, seguito da un lancio su una piattaforma satellitare fornita da Apex Space nel periodo 2027–2028, con l’obiettivo di validare il funzionamento in condizioni reali nello spazio.

Obiettivi a lungo termine e impatti strategici

Nel corso degli anni ’30, Sophia Space mira a realizzare grandi data center spaziali composti da migliaia di TILE, con dimensioni fino a 50 × 50 metri e una potenza di calcolo da 1 MW. Un sistema di questa portata potrebbe trasformare l’architettura dei data center satellitari, rendendoli più efficienti, economici e autonomi. Il vantaggio è evidente in settori come l’osservazione terrestre o la sorveglianza difensiva, dove enormi quantità di dati vengono prodotte in orbita ma spesso non possono essere elaborate in tempo reale o trasmesse a terra a causa di limiti di banda e latenza. Con TILE, molti calcoli potrebbero essere eseguiti direttamente nello spazio, riducendo i ritardi e alleviando la congestione delle reti terrestri.

Raffreddamento passivo e sostenibilità operativa

Il raffreddamento rappresenta un elemento critico nei sistemi spaziali. Anche se lo spazio è freddo, l’assenza di aria rende il trasferimento di calore una sfida. La soluzione di Sophia Space sfrutta la conduzione verso uno spreader termico passivo e l’irraggiamento verso il vuoto, senza meccanismi meccanici o liquidi. Questo approccio riduce la complessità, minimizza i rischi di guasto e i consumi, rendendo il sistema più sostenibile nel lungo periodo.

Verso una nuova frontiera dell’elaborazione

Il finanziamento seed da 10 milioni di dollari non è solo un’iniezione economica, ma una scommessa sul futuro dell’elaborazione AI in orbita. La capacità di posizionare compute efficienti in prossimità dei dati generati rappresenta un potenziale cambio di paradigma per comunicazioni, difesa, osservazione e risposta a emergenze.

Sebbene i passi successivi siano ancora proiettati verso il futuro, Sophia Space sta posizionando TILE come elemento centrale dei prossimi decenni di infrastrutture spaziali, proponendosi di estendere l’intelligenza e la capacità di calcolo oltre l’atmosfera terrestre, dove serve davvero.