Grubhub ha annunciato una svolta strategica nella sua politica commerciale: a partire dal 2 febbraio 2026, tutti gli ordini effettuati presso i ristoranti con un valore superiore a 50 $ saranno esenti da commissioni di consegna e servizio. Questa novità, lanciata con una campagna pubblicitaria per il Super Bowl che vede protagonista George Clooney, non è una promozione temporanea ma una decisione strutturale. L'obiettivo è contrastare lo "sticker shock" alla cassa e rafforzare la posizione competitiva dell'app di food-delivery nel mercato statunitense.

Strategia di prezzo e comunicazione

La comunicazione di questa importante modifica è avvenuta in concomitanza con la messa in onda dello spot per il Super Bowl 2026, diretto da Yorgos Lanthimos e interpretato da George Clooney. Nel filmato, ambientato durante un ricevimento, Clooney afferma: "Grubhub will eat the fees", sancendo una filosofia aziendale incentrata sul risparmio per il consumatore e sulla trasparenza del checkout. L'azienda stima che il risparmio medio per ordine superiore ai 50 $ sia di circa 13 $, con potenziali benefici annuali significativi per gli utenti abituali. Si tratta di un'"offerta permanente", come specificato nel comunicato stampa, che pone Grubhub in netta controtendenza rispetto a concorrenti come DoorDash e Uber Eats, i cui risparmi sono legati a modelli di abbonamento (DashPass, Uber One) o promozioni limitate nel tempo.

Vantaggio competitivo e contesto di mercato

Questa mossa strategica giunge in un periodo di rallentamento per Grubhub, che nel 2025 ha registrato una crescita degli utenti attivi mensili inferiore del 20% rispetto all'anno precedente, attestandosi intorno agli 8 milioni, a fronte dei quasi 50 milioni di DoorDash. L'acquisizione da parte di Wonder Group, completata nel 2024, segna un cambio di paradigma volto a invertire questa tendenza. L'eliminazione delle commissioni mira a stimolare non solo i grandi ordini, ma anche a migliorare la percezione del valore offerto dall'applicazione. L'integrazione della startup Claim, specializzata in programmi di cashback per ristoranti locali, aggiunge un ulteriore livello di valore per la fidelizzazione degli utenti.

Impatto sui consumatori e sul settore

Il beneficio per l'utente finale è immediato: maggiore trasparenza e la possibilità di effettuare ordini di gruppo o familiari senza costi aggiuntivi inaspettati. Le famiglie che ordinano regolarmente potrebbero risparmiare fino a circa 675 $ l'anno. Per i ristoranti, specialmente quelli con volumi di ordini elevati, si apre la possibilità di incrementare il valore medio del carrello. Resta da valutare l'impatto sui margini dei ristoranti partner e se questa politica porterà a un aumento dei prezzi al dettaglio. È probabile che i concorrenti reagiscano per mantenere la propria quota di mercato. Grubhub sta dunque implementando una leva competitiva duratura, ridefinendo la sua struttura di pricing con un modello basato su trasparenza e risparmio reale, spostando l'attenzione dalle promozioni effimere a politiche strutturalmente vantaggiose.