Harbinger ha annunciato la sua prima acquisizione di rilievo: la startup specializzata nello sviluppo di camion elettrici ha comprato Phantom AI, un’azienda focalizzata su software per la guida assistita (ADAS). Questa operazione rappresenta un passo strategico fondamentale per Harbinger, mirando all’integrazione verticale e all’espansione delle proprie fonti di reddito, che andranno oltre la semplice vendita di chassis elettrici.

Strategia di ingresso nel mercato software

L’acquisizione segna un cambio di prospettiva per Harbinger, la cui attività si era finora concentrata sulla produzione di chassis per camion elettrici.

Con questa mossa, l’azienda sarà ora in grado di offrire anche soluzioni software avanzate per la sicurezza dei veicoli. Un accordo significativo è già stato siglato con ZF Group, un importante attore nel settore della tecnologia automobilistica, che otterrà la licenza per utilizzare questo software su modelli passeggeri di diverse case automobilistiche. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati divulgati.

John Harris, CEO e cofondatore di Harbinger, ha espresso la previsione di generare ricavi nell’ordine dei milioni di dollari entro il 2026, pur riconoscendo che questi saranno inizialmente marginali rispetto ai guadagni derivanti dalla vendita degli chassis. Tuttavia, l’accordo con ZF Group potrebbe portare a volumi di entrate più consistenti a partire dal 2027 o 2028, sfruttando l’ampia portata del mercato automobilistico di serie.

Integrazione dell’acquisizione nel business esistente

Prima ancora dell’acquisizione, Harbinger impiegava già il software ADAS di Phantom AI sui propri veicoli elettrici. L’integrazione completa permetterà all’azienda di accelerare l’adozione dei sistemi di sicurezza a bordo dei propri mezzi e di proporre ai clienti finali un pacchetto più completo e competitivo.

Secondo Harris, il settore del trasporto commerciale di media portata presenta una carenza significativa in termini di dotazioni di sicurezza. Molti veicoli non sono equipaggiati con sistemi essenziali come retrocamere, frenata automatica o sistemi di mantenimento della corsia. Questa mancanza espone i mezzi a rischi maggiori, specialmente durante le manovre in aree urbane o residenziali.

L’implementazione dei sistemi ADAS di Phantom AI mira a colmare queste lacune, offrendo un valore tangibile in contesti operativi ad alto rischio.

Team e sviluppo tecnologico

Harbinger, con sede a Los Angeles, ha confermato che i circa 30 dipendenti di Phantom AI, incluso il team dirigenziale, continueranno a operare da Mountain View. Questa decisione assicura la continuità nello sviluppo tecnologico e preserva il capitale umano strategico, mantenendolo focalizzato sul progresso del software ADAS integrato.

Questa acquisizione consente a Harbinger di avviare fin da subito la costruzione di una nuova linea di business orientata ai servizi software, ampliando così il proprio modello operativo. Se le attuali tendenze di espansione dovessero proseguire, il nuovo ramo software potrebbe posizionare l’azienda come un attore integrato end-to-end nel settore del trasporto elettrico.

Le innovazioni nel campo della guida assistita, ormai considerate standard nei veicoli passeggeri, stanno emergendo come elementi strategici anche per i mezzi commerciali elettrici. Questo apre nuove prospettive per la sicurezza, l’efficienza operativa e lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto.