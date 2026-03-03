Nel dinamico panorama dell’intelligenza artificiale generativa, l’esigenza di trasferire memoria e contesto tra diversi assistenti AI è in costante crescita. Anthropic, con il suo modello Claude, risponde a questa necessità introducendo una funzione innovativa: la possibilità di importare la memoria da altri chatbot, come ChatGPT. Questo sviluppo semplifica significativamente la transizione per gli utenti, permettendo loro di conservare il lavoro e le preferenze accumulate nel tempo senza interruzioni.

Claude: la funzione di importazione della memoria

La nuova funzionalità di Claude consente agli utenti di importare dati e contesto da altri assistenti AI. L’obiettivo è garantire la continuità delle conversazioni e delle preferenze personali, facilitando il passaggio tra diverse piattaforme. L’importazione della memoria permette a Claude di acquisire informazioni rilevanti sull’utente, ottimizzando così la personalizzazione delle risposte e migliorando l’esperienza d’uso complessiva.

Esportare i dati da ChatGPT

Per trasferire la memoria da ChatGPT a Claude, il primo passo consiste nell’esportare i dati dal proprio account ChatGPT. Questa operazione si effettua accedendo alle impostazioni di ChatGPT e selezionando l’apposita opzione per l’esportazione dei dati.

Il sistema genera un file, solitamente in formato testuale o JSON, che viene inviato via email all’utente. Questo file racchiude le conversazioni e le preferenze accumulate.

Importare la memoria su Claude

Una volta ottenuto il file esportato da ChatGPT, è possibile procedere all’importazione su Claude. Nelle impostazioni di Claude, una sezione dedicata alla memoria permette di attivare la funzione e caricare i dati esportati. In alternativa, è possibile avviare una nuova conversazione e fornire a Claude il contesto desiderato tramite un prompt, chiedendo esplicitamente di aggiornare la memoria con le informazioni fornite. Questa procedura assicura una notevole continuità nell’esperienza d’uso, evitando la necessità di ricostruire da zero il proprio profilo e le proprie preferenze.

Vantaggi della memoria condivisa

La capacità di importare la memoria da altri assistenti AI segna un progresso significativo in termini di personalizzazione e flessibilità degli strumenti di intelligenza artificiale. Gli utenti acquisiscono la libertà di scegliere la piattaforma che meglio si adatta alle proprie esigenze, senza il timore di perdere il lavoro svolto in precedenza. Claude si posiziona così come un’alternativa di rilievo per chi ricerca un assistente AI capace di adattarsi alle proprie abitudini e preferenze, offrendo strumenti per una migrazione semplice e priva di attriti.