Mogul, piattaforma fondata da Jeff Ponchick e Joey Mason, ex dirigenti di SoundCloud, ha annunciato il 24 febbraio 2026 di aver gestito 1,5 miliardi di dollari in royalties musicali dalla sua nascita, avvenuta l'anno precedente. La società ha inoltre concluso un nuovo round di finanziamento da 5 milioni di dollari, guidato dal Yamaha Music Innovations Fund e supportato da Urban Innovation Fund, Mindset Ventures e Fairway Capital Partners. Il totale dei fondi raccolti finora supera i 6,3 milioni di dollari. Questo traguardo evidenzia la crescente necessità di soluzioni per una gestione trasparente dei diritti e dei compensi nell'industria musicale, un settore sempre più frammentato.

Un ecosistema complesso e la risposta di Mogul

Il mercato delle royalties è notoriamente complesso, con molteplici tipologie di compensi, canali di raccolta e ritardi nelle segnalazioni che generano inefficienze, penalizzando gli artisti. Mogul si propone come un motore di dati in grado di connettere fonti disparate, offrendo ai creatori una visione unificata delle proprie entrate e facilitando il recupero di flussi di guadagno non ancora riscossi. Nella sua fase beta, Mogul aveva già tracciato oltre 30 milioni di dollari, individuando più di 3,5 milioni in entrate non reclamate. Con il dato aggregato di 1,5 miliardi, la piattaforma ha dimostrato la sua capacità di scalare in pochi mesi.

Il valore dei dati proprietari nella valutazione dei cataloghi

Secondo Andrew Kahn del Yamaha Music Innovations Fund, il vantaggio competitivo di Mogul risiede nel suo «first-party data pipeline», integrato con una copertura più estesa e affidabile rispetto ad altre soluzioni che, pur promettendo ampiezza, mancano di una connessione diretta con i pagatori. La piattaforma ha evoluto la propria offerta, passando da un semplice elenco di suggerimenti per il catalogo a insight più attuabili, formati migliorati e meccanismi di correzione dei dati trasversali alle diverse piattaforme.

Le sfide poste dalla musica generata da AI

Nel futuro prossimo, Mogul dovrà confrontarsi con l'impatto dell'intelligenza artificiale sul tracciamento delle royalties.

Le organizzazioni collettive stanno ammettendo la registrazione di opere parzialmente create con AI, ma la musica generata interamente da algoritmi solleva questioni complesse: alto volume, ambiguità sulla proprietà e controversie sull'attribuzione. Questi aspetti complicano significativamente le pratiche consolidate di contabilizzazione e distribuzione dei compensi. Affrontare queste criticità richiederà strategie innovative nel data modeling, nella tracciabilità e nella governance dei diritti.

Uno sguardo al futuro: evoluzione di Mogul e trend del settore

Il finanziamento appena ottenuto servirà a rafforzare il team iniziale, attualmente composto da sei persone, e a potenziare lo sviluppo del prodotto.

In un contesto in cui Spotify ha superato 11 miliardi di dollari di royalties nel 2025, con metà dei pagamenti destinati ad artisti indipendenti, piattaforme come Mogul diventano strumenti strategici per garantire trasparenza e correttezza nei pagamenti. L'inclusione dell'AI nella creazione musicale rende più urgente costruire infrastrutture che gestiscano attribuzione, compenso e diritto d'uso in maniera automatica, trasparente e riconosciuta. Mogul si inserisce in un'evoluzione più ampia del settore: da semplice tracciatore di flussi a piattaforma di valorizzazione del catalogo e protezione del valore dell'artista. Il suo progresso dimostra che i dati, se correttamente orchestrati, diventano asset strategici nel nuovo rapporto tra creatori, tecnologia e mercato.