Nelle scorse settimane è emersa una forma di protesta diretta ma composita: cittadini in diverse località degli Stati Uniti stanno attivamente distruggendo le telecamere di sorveglianza automatiche di Flock Safety, azienda specializzata in tecnologia ALPR (riconoscimento targhe automatico). L’ondata di vandalismi, diffusa e motivata da timori relativi al controllo, all’accesso federale ai dati e alla privacy, rappresenta un punto di svolta nella percezione di questi sistemi di monitoraggio.

Mobilitazione popolare e atti simbolici

In città come La Mesa, California, alcune telecamere installate lungo Fletcher Parkway sono state tagliate e completamente distrutte, con i componenti rimossi o devastati – una modalità di protesta visivamente significativa e ben documentata.

A Eugene, Oregon, sei dispositivi sono stati abbattuti con messaggi come “Hahaha get wrecked ya surveilling fucks” scritti su note lasciate sul luogo. In Illinois e Connecticut si contano altri casi analoghi.

Radici del dissenso: privacy, immigrazione, sorveglianza

Flock è finita al centro delle critiche per la sua rete di telecamere – che va oltre il semplice riconoscimento delle targhe, inglobando anche caratteristiche visive dell’auto – accusata di alimentare memorie digitali dei movimenti personali, accessibili anche ad agenzie federali quali ICE. Pur affermando di non collaborare direttamente con queste ultime, indagini hanno evidenziato che reparti locali condividono credenziali e accessi.

Rifiuto istituzionale e azioni civili

Oltre ai vandalismi, numerose città hanno interrotto o evitato accordi con Flock. La cancellazione dei sistemi è in corso in realtà come Santa Cruz, Eugene, Staunton, Flagstaff e altre che hanno risposto a controversie emerse attorno alla cooperazione con autorità federali.

Il contesto giudiziario

La battaglia legale non è meno intensa. A Norfolk, Virginia, un giudice federale ha ritenuto che, per ora, le telecamere Flock non violano la privacy, ma ha avvertito che l’espansione del sistema potrebbe mettere in crisi l’equilibrio costituzionale.

Impatti e conseguenze

Questo movimento di distruzione simbolica delle telecamere riflette una perdita di fiducia verso le istituzioni e i sistemi tecnologici di controllo.

Le motivazioni spaziano da difese della privacy a timori su registrazioni di visite a cliniche per l’aborto o movimenti di comunità immigrate.

Prospettive future

Possiamo aspettarci che la pressione pubblica continui ad aumentare, spingendo legislatori locali e statali verso una maggiore regolamentazione o divieti degli strumenti di sorveglianza diffusa. Nel frattempo, il fenomeno dimostra come il controllo possa sembrare invincibile fino a che i cittadini non rispondono con azioni – spesso percepite come violente – per riaffermare diritti ritenuti fondamentali.

La distruzione di telecamere Flock non è un’espressione anarchica, ma una protesta tangibile e consapevole contro una “rete panottica” percepita come minaccia alla libertà individuale.