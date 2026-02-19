L'India AI Impact Summit di Nuova Delhi ha segnato un momento cruciale con l'annuncio di un accordo strategico tra OpenAI e Reliance. A partire dal 19 febbraio 2026, la piattaforma JioHotstar, ampiamente diffusa in India, integrerà funzioni avanzate di ricerca conversazionale basata sull'intelligenza artificiale. Questa innovazione promette di trasformare radicalmente l'esperienza utente, superando la tradizionale ricerca per parole chiave a favore di interazioni naturali, sia testuali che vocali. La funzionalità sarà disponibile anche in diverse lingue indiane, offrendo suggerimenti personalizzati per film, serie TV e eventi sportivi live, tenendo conto del contesto, dell'umore e delle preferenze individuali.

L'integrazione si estenderà anche a ChatGPT, che potrà fornire suggerimenti contestuali corredati da link diretti al catalogo della piattaforma. L'accordo si inserisce nell'iniziativa “OpenAI for India”, rafforzando la presenza dell'azienda nel paese attraverso partnership strategiche, infrastrutture e investimenti locali.

Natura e portata dell'integrazione

La nuova funzionalità, denominata AI-powered conversational search, è stata presentata come uno strumento versatile sia per i contenuti on-demand che per gli eventi in diretta. Gli utenti potranno formulare richieste in linguaggio naturale, tramite voce o testo, in più lingue, ricevendo raccomandazioni intelligenti basate su fattori quali l'umore, il contesto, la cronologia di visione e le preferenze personali.

Questa ricerca conversazionale, definita anche “multilingual cognitive search”, si avvale di API avanzate di OpenAI, che combinano generazione di testo, conversione da parlato a testo (speech-to-text) e da testo a parlato (text-to-speech). L'assistente AI sarà in grado di comprendere prompt complessi, come richieste di suggerimenti per una serata in famiglia o per film con tematiche specifiche, restituendo risultati pertinenti e contestualmente appropriati.

Migliorare l'esperienza utente con prompt intelligenti

Il nuovo sistema mira a risolvere la cosiddetta “fatica da discovery”, ovvero la difficoltà nel trovare contenuti interessanti in cataloghi vasti. Interpretando mood, contesto e sfumature culturali delle richieste in linguaggio naturale, il sistema è progettato per evitare attese prolungate o la presentazione di titoli generici.

L'integrazione con le dirette sportive consentirà inoltre agli spettatori di porre domande su punteggi, momenti salienti o statistiche dei giocatori senza interrompere la visione.

Interazione bidirezionale: JioHotstar all'interno di ChatGPT

Un aspetto distintivo dell'accordo è la sua natura bidirezionale. Non solo l'intelligenza artificiale di OpenAI sarà integrata nell'app JioHotstar, ma anche il catalogo di JioHotstar sarà accessibile tramite ChatGPT. Gli utenti che richiederanno consigli di intrattenimento su ChatGPT potranno ricevere suggerimenti pertinenti al catalogo di JioHotstar, con collegamenti diretti per avviare la visione.

Obiettivi strategici: personalizzazione e inclusività

L'obiettivo dichiarato è quello di offrire esperienze AI più personalizzate nel settore dell'intrattenimento e dello sport, permettendo agli spettatori di passare dalla semplice curiosità a un'interazione contestuale attraverso comunicazioni naturali.

L'intelligenza artificiale è vista come uno strumento per ridefinire la scoperta e l'engagement dei contenuti, trasformando lo spettatore da fruitore passivo a protagonista di una navigazione intelligente e intuitiva.

Contesto di espansione di OpenAI in India

Questo annuncio si inserisce in un più ampio piano di OpenAI per rafforzare la propria presenza in India. Oltre alla collaborazione con Reliance, l'azienda ha siglato un accordo con Tata Group per la fornitura di 100 megawatt di capacità infrastrutturale per data center AI, con l'obiettivo di espandersi fino a un gigawatt, nell'ambito del progetto “OpenAI for India”. Parallelamente, Reliance ha annunciato un piano di investimento in infrastrutture AI da circa 110 miliardi di dollari nei prossimi sette anni, volto alla costruzione di data center, reti edge e servizi AI integrati nell'ecosistema Jio.

Tendenze globali e innovazione locale

L'introduzione dell'AI conversazionale nella ricerca di intrattenimento segue un trend globale, con esperimenti simili già avviati da altre piattaforme. Tuttavia, l'iniziativa di Reliance e OpenAI introduce una novità significativa sul piano geografico e linguistico: il rilascio su larga scala di interfacce conversazionali AI multilingue, specificamente pensate per il contesto indiano. Questo approccio ha implicazioni importanti in termini di inclusività e scalabilità culturale. Le piattaforme di streaming sono chiamate a ripensare le proprie interfacce per rimanere competitive, puntando su personalizzazione, immersione contestuale e fluidità conversazionale, specialmente in mercati con un'ampia esperienza digitale come quello indiano.

Il rollout, previsto in fasi progressive, inizierà con alcune funzioni su contenuti live e on-demand, per poi estendersi gradualmente all'intera piattaforma. La partnership tra OpenAI e Reliance rappresenta un punto di svolta nell'evoluzione delle interfacce di contenuto, trasformando i cataloghi statici in sistemi conversazionali capaci di comprendere intenti, emozioni e contesto culturale. La “multilingual cognitive search” si configura non solo come una nuova funzione, ma come un nuovo medium per l'esperienza streaming, con potenzialità disruptive nel mercato locale e internazionale.