Rivian rafforza la sua strategia software integrata con l'aggiornamento 2026.03 del mobile app e l'introduzione dell'app companion per Apple Watch. Questa novità permetterà ai proprietari dei modelli R1 di gestire numerose funzioni del veicolo direttamente dal proprio polso.

Funzionalità dell'app Apple Watch

Il rollout dell'app per Apple Watch, annunciato nelle note di rilascio della versione 2026.03 del software, consente di eseguire operazioni precedentemente accessibili solo tramite l'app smartphone Rivian. Tra queste: aprire e chiudere le porte, ventilare i finestrini, attivare l'allarme, regolare la temperatura dell'abitacolo e impostare la soglia di carica utilizzando la Digital Crown.

Sarà inoltre possibile personalizzare fino a quattro controlli rapidi per un accesso immediato alle funzionalità più utilizzate. I modelli di Gen 2 beneficeranno dell'entry passiva (sblocco automatico all'avvicinamento), mentre per la Gen 1 sarà necessario che l'app sia attiva in primo piano sullo smartwatch per utilizzarlo come chiave digitale.

Strategia software e integrazione con Apple

L'introduzione dell'app Apple Watch si inserisce nel percorso di apertura selettiva di Rivian all'ecosistema Apple. Dopo aver introdotto il supporto al digital car key tramite Wallet sui modelli di seconda generazione, Rivian espande l'esperienza utente con una soluzione più estesa e comoda. Questo approccio calibrato mira ad adottare funzionalità Apple che arricchiscono l'esperienza, mantenendo al contempo l'interfaccia in-car come fulcro.

Rivian conferma infatti la sua scelta di non integrare Apple CarPlay, per preservare la coerenza del software di bordo, come ribadito dal CEO RJ Scaringe.

Esperienza utente e flessibilità

L'app per Apple Watch è pensata per semplificare le attività quotidiane, eliminando la necessità di estrarre il telefono per operazioni comuni come la gestione della carica o della temperatura. La possibilità di controllare le funzioni del veicolo direttamente dal polso rende l'interazione più fluida. I modelli Gen 2, dotati di digital key Wallet, offrono un'esperienza ancora più immediata grazie all'accesso automatico senza dover interagire con il telefono.

Differenze tra Gen 1 e Gen 2

La distinzione tra le generazioni si riflette anche nelle modalità di accesso.

La Gen 2 include il supporto a UWB e NFC, abilitando la digital key Wallet con entry passiva tramite Apple Watch o iPhone. La Gen 1, priva di queste tecnologie, sfrutta l'app watch hunting via Bluetooth, richiedendo che l'app sia attiva sullo smartwatch per funzionare come chiave digitale.

Contesto nel mercato EV

L'app per Apple Watch segue l'iniziativa di Tesla, che ha introdotto una funzione simile lo scorso anno. Sebbene Rivian avesse già permesso l'uso dell'Apple Watch come chiave per i modelli Gen 2 da dicembre, ora amplia significativamente le sue capacità. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti nella praticità d'uso e intensifica l'integrazione tra veicolo e dispositivi personali.

L'assenza di Apple CarPlay rimane un punto di discussione, ma Rivian punta a compensare con la sua esperienza software proprietaria, considerata fondamentale per la coerenza dell'ecosistema.

In sintesi, l'app per Apple Watch segna un progresso significativo nella strategia software-first di Rivian, offrendo maggiore controllo, comodità e coerenza tecnologica. L'azienda dimostra un equilibrio tra l'apertura all'ecosistema Apple e la valorizzazione del proprio design software. Questo aggiornamento sottolinea come il futuro della mobilità sia sempre più orientato verso interazioni semplici e immediate, come un tocco sul polso.