Ring ha annunciato l’estensione della funzione Search Party, uno strumento progettato per ritrovare cani smarriti attraverso un’analisi video assistita da AI. In precedenza riservata esclusivamente ai possessori di telecamere Ring, la funzionalità è ora disponibile anche per chi non dispone di alcun dispositivo Ring, tramite l’app Neighbors. Questo ampliamento mira a rafforzare il supporto comunitario nella ricerca degli animali domestici.

Come funziona Search Party

La funzione si basa su una tecnologia di computer vision capace di confrontare la foto di un cane smarrito con i video registrati dalle telecamere Ring presenti nelle vicinanze.

Quando un proprietario segnala un cane perduto tramite l’app Neighbors, i dispositivi outdoor della comunità focalizzano l’attenzione su possibili corrispondenze. Se l’AI individua un match, il proprietario della telecamera riceve una notifica. Quest’ultimo può quindi decidere se condividere il video o contattare chi ha segnalato la scomparsa, mantenendo la propria privacy e senza la necessità di divulgare il proprio numero telefonico.

Estensione a chi non possiede telecamere Ring

Fino a questo momento, solo i proprietari di telecamere Ring potevano attivare o partecipare a Search Party. La novità annunciata consente invece a chiunque negli Stati Uniti, anche senza dispositivi Ring, di contribuire alla ricerca.

È possibile caricare la foto del proprio cane smarrito sull’app Neighbors e affidarsi alla rete Ring per eventuali riconoscimenti.

Impatto reale sulla comunità

Dal suo lancio, Search Party ha già facilitato il ricongiungimento di oltre un cane al giorno con i propri proprietari, grazie all’efficienza dell’intelligenza artificiale nel riconoscimento visivo. Oltre ai risultati concreti, Ring ha annunciato un impegno economico significativo: un milione di dollari destinati all’installazione di sistemi camera presso circa 4.000 rifugi americani. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con enti come Petco Love Lost e Best Friends Animal Society, mira ad aumentare la capacità di rintracciare i cani presenti nelle strutture.

Privacy e consenso: la sfida dei nuovi modelli comunitari

La diffusione di Search Party, inizialmente attivata di default, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla privacy. Sebbene Ring assicuri che nessun video viene condiviso automaticamente e che l’utente conserva la libertà di ignorare notifiche o disattivare la funzione, permane il dibattito sul consenso implicito, considerando la storia di Ring riguardo all’accesso da parte della polizia e delle forze dell’ordine. La gestione del consenso rappresenta un nodo centrale: l’opzione per disabilitare Search Party è presente nel Control Center dell’app Ring, ma la scelta dell’impostazione di default solleva interrogativi etici sul bilanciamento tra utilità sociale e rispetto della privacy individuale.

Significato strategico e prospettive

Con l’apertura di Search Party a utenti non possessori di telecamere Ring, la funzione si consolida come strumento di prossimità sociale e sicurezza urbana. La AI assume un ruolo attivo nel facilitare la collaborazione tra cittadini, trasformando l’ecosistema Ring in una piattaforma civica dove tecnologia, volontarietà e tempestività si intersecano. L’integrazione con le associazioni animaliste e la spinta a dotare i rifugi di telecamere segnano una svolta verso un modello collaborativo su larga scala, potenzialmente in grado di accelerare i tempi di ritrovamento e ridurre lo stress di animali e famiglie. Resta da verificare se Ring estenderà la funzione ai gatti o ad altri animali, come ipotizzato nei piani iniziali, e come evolveranno i protocolli di consenso e uso dei dati.

Nel contesto attuale, Search Party rappresenta un passo avanti concreto nell’uso responsabile dell’AI per il bene comune, un esperimento di “intelligenza collettiva” che cerca un equilibrio tra utilità pubblica e tutela della privacy dei partecipanti.