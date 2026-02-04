Mentre la storyline di Eleanor Price sta entrando sempre più nel vivo, iniziano a emergere nuove anticipazioni su ciò che accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole. Le indiscrezioni parlano del ritorno imminente di un personaggio storico assente da diversi anni.

A breve, infatti, Greta Fournier tornerà in scena. Il suo rientro, però, non avverrà in un clima tutt'altro che sereno. Le anticipazioni rivelano infatti che la ex di Ferri e sua figlia Cristina resteranno coinvolte in un grave incidente stradale, un evento drammatico destinato ad avere un fortissimo impatto sulla trama.

Dramma per Roberto Ferri, paura Greta e Cristina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto e Marina saranno intenti a brindare per il successo degli affari quando verranno bruscamente interrotti da un evento drammatico. Ferri verrà, infatti, informato che la ex moglie Greta e sua figlia Cristina sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale.

A quanto pare ad avere la peggio sarà Greta, tant'è che le anticipazioni rivelano come Roberto si troverà a doversi occupare della piccola Cristina, cercando di darle tutto il sostegno e l'affetto di cui avrà bisogno in un momento tanto difficile.

Il ritorno di Cristina D'Alberto in Un posto al sole

Questa vicenda segnerà anche il ritorno sul set di Cristina D'Alberto, assente da anni dalla soap di Rai 3.

Al momento è difficile capire se Greta resterà in coma a lungo o se il suo destino sarà ancora più tragico. Sta di fatto che il suo arrivo sarà molto importante per il prosieguo delle vicende.

Non è tutto però perché, inoltre, le anticipazioni rivelano che in merito a questa storyline ci sarà anche l'ingresso di un nuovo personaggio maschile destinato ad avere molto spazio nelle prossime puntate di Upas.

Il resto delle trame di Un posto al sole:

A breve si chiuderà l’arco narrativo di Eleanor Price, ma Un posto al sole non si ferma: nuove storyline sono già pronte a svilupparsi. Alcune foto pubblicate da Patrizio Rispo confermano infatti che Ornella farà presto ritorno a Napoli e che perdonerà suo marito.

Sul fronte sentimentale, meritano particolare attenzione le storie di Damiano e Rosa e quella di Eduardo e Clara. Per quanto riguarda Renda, resta da capire se riuscirà a superare i suoi dubbi; su Eduardo, invece, le speranze sembrano ridotte al minimo. Dopo aver intrapreso la strada del crimine, è solo questione di tempo prima che venga scoperto. Quando ciò accadrà, oltre ad aprirsi per lui le porte del carcere, Clara scoprirà le sue bugie e i suoi tradimenti: difficilmente resterà al suo fianco ad aspettarlo.

Guardando più avanti nella stagione, è previsto anche il matrimonio tra Niko e Manuela, anche se al momento non è stata ancora annunciata una data ufficiale. Va inoltre ricordato che i 30 anni di Un posto al sole verranno celebrati ufficialmente il 21 ottobre 2025.

Gli autori hanno però promesso numerose sorprese fino ad allora: l’arrivo di Whoopi Goldberg ne è stato un primo, prestigioso assaggio. Certo, le aspettative ora sono altissime, ma è chiaro che non tutto può essere svelato in anticipo.