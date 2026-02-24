Quattro anni dopo l’invasione russa, l’ecosistema delle startup ucraine dimostra una capacità che va oltre la semplice resilienza: continua a costruire, innovare e crescere in molteplici settori chiave, da Preply a Luminify. Non si tratta solo di un titolo, ma di una realtà quotidiana illustrata da innovazioni concrete e strutture operative che resistono anche in condizioni avverse, come blackout e raid aerei.

Unicorn e talenti che restano in Ucraina

Preply, recentemente diventata un unicorno, sta utilizzando i fondi raccolti per assumere oltre 100 ingegneri a livello globale, mantenendo un terzo del proprio team basato in Ucraina.

Questo dato evidenzia una solida fiducia nel contesto locale e un forte investimento nel capitale umano del paese.

Innovazione nella difesa e supporto psicologico

Tra i settori più dinamici spicca il defense tech, dove le innovazioni vengono implementate sul campo in tempi estremamente rapidi, sfruttando l’ingegno domestico per rispondere alle esigenze belliche. Parallelamente, startup come Aspichi, con la sua piattaforma Luminify per il supporto psicologico in mixed reality, si rivelano fondamentali per affrontare i traumi quotidiani dell’intera popolazione, compreso il personale militare.

Spazi di lavoro e hub che rifioriscono

In un contesto segnato da blackout e attacchi, alcuni spazi di coworking come LIFT99 a Kyiv si sono trasformati in veri e propri rifugi operativi, registrando un aumento degli iscritti dopo la riapertura post-danno.

A Lviv, LEM Station – un ex deposito tranviario riconvertito in spazio creativo – incarna la rinascita dell’ecosistema tech occidentale, beneficiando della vicinanza alla Polonia e del flusso di professionisti che si sono spostati verso ovest. Eventi come IT Arena 2025, con oltre 6.400 partecipanti da 40 paesi, dimostrano che il dialogo globale continua, seppur in condizioni sfidanti.

Capitale di rischio e presenza internazionale

I venture capitalist continuano a operare attivamente in Ucraina: fondi come 1991, Flyer One Ventures e SMRK rimangono sul territorio, segnalando che l’interesse investoriale non si è esaurito. Nonostante le difficoltà nei viaggi, come i voli civili interdetti da oltre quattro anni, le startup ucraine partecipano attivamente a conferenze internazionali, rafforzando la loro rete globale.

Un ecosistema strategico, non solo resiliente

L’ecosistema ucraino ha smesso di essere visto unicamente come resiliente: è diventato strategico, generando innovazione con scopi sia civili che militari. Il suo valore complessivo ha triplicato, superando i 25 miliardi di dollari, con circa 2.600 startup attive, molte delle quali orientate all’export e alla cooperazione estera. Si stanno affermando tecnologie dual-use in ambiti quali automazione logistica, comunicazioni militari, AI e microgrid energetiche.

I pilastri dell’innovazione ucraina

Questa spinta strategica poggia su basi solide: il portale statale Diia consente di registrare una partita IVA in soli 30 minuti e vanta oltre 14.000 aziende registrate e un milione di imprenditori attivi, dimostrando che il digital-first è una chiave di sviluppo concreta.

L’ecosistema ha inoltre generato unicorn del calibro di AirSlate, Unstoppable Domains, Creatio e Preply, confermando il suo impatto su scala globale.

Verso il futuro dell’innovazione ucraina

Il contrasto con l’Europa è evidente: l’ecosistema ucraino sta avanzando con maggiore velocità e determinazione. Il rilancio post-bellico non è un evento futuro, ma una realtà in corso. Le startup stanno gettando le fondamenta per una rinascita digitale, infrastrutturale, psicologica e difensiva del paese. Questo non è solo un atto di sopravvivenza, ma un vero e proprio progetto di costruzione. Per l’Europa, la vera domanda non è se sostenere questa crescita, ma se è pronta a costruirla insieme.