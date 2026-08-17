Il TechCrunch Disrupt 2026 si conferma come l'appuntamento imperdibile per l'ecosistema dell'innovazione tecnologica. Dal 13 al 15 ottobre, San Francisco ospiterà oltre 10.000 fondatori, investitori e membri della comunità startup, tutti riuniti con l'obiettivo di definire il futuro del settore.

Al centro dell'innovazione: l'era dell'AI

L'edizione di quest'anno pone un'enfasi particolare sull'era dell'intelligenza artificiale, con un programma curato per esplorare le più recenti frontiere. Il Real World AI Stage, ad esempio, sarà dedicato all'analisi di come l'AI stia trasformando settori chiave quali la robotica, i sistemi autonomi, la sanità e la difesa, presentando applicazioni concrete e visioni innovative che si traducono in prodotti e servizi reali.

L'evento non è rivolto esclusivamente ai fondatori. Che tu stia cercando capitali, desideri stabilire partnership strategiche, assumere talenti o esplorare nuove opportunità di carriera, TechCrunch Disrupt offre un ambiente dinamico. Grazie a strumenti di networking potenziati dall'AI, i partecipanti potranno creare connessioni di alto valore, fondamentali per ottenere finanziamenti, avviare collaborazioni e accelerare la propria crescita professionale.

Techstars: un partner strategico con sconti esclusivi

Quest'anno, Techstars fa il suo ritorno come partner ufficiale di TechCrunch Disrupt 2026. Questa collaborazione offre un'opportunità unica: i fondatori possono beneficiare di uno sconto del 25% sui pass d'ingresso.

Sarà presente uno spazio espositivo dedicato dove il team di Techstars sarà a disposizione per incontri diretti, fornendo approfondimenti su come un programma di accelerazione possa concretamente potenziare una startup. È l'occasione ideale per chi è agli inizi o per chi desidera esplorare le potenziali sinergie con Techstars.

Massimizza la tua esperienza a Disrupt

Partecipare a Disrupt significa accedere a un'ampia gamma di vantaggi che vanno oltre le sessioni plenarie. I partecipanti otterranno insights pratici direttamente da fondatori, operatori e investitori attivi nel mercato odierno. Sarà inoltre possibile avere un'anteprima esclusiva sulle tecnologie e le startup emergenti prima che raggiungano il mainstream, grazie all'Exhibit Hall.

L'evento è una piattaforma privilegiata per la creazione di connessioni di alto valore, che possono sfociare in finanziamenti, partnership commerciali, acquisizione di clienti e nuove prospettive di carriera. Tra gli oratori di spicco, i partecipanti avranno l'opportunità di ascoltare e interagire con figure come RJ Scaringe, CEO e fondatore di Rivian, e Panos Panay, SVP di Amazon per Devices, Alexa e Leo. Le discussioni affronteranno temi cruciali che modelleranno il panorama tecnologico, fornendo gli strumenti necessari per rimanere all'avanguardia competitiva.

Non perdere l'opportunità di assicurarti il tuo pass per il TechCrunch Disrupt 2026. I prezzi più vantaggiosi, con la possibilità di risparmiare fino a 300 dollari, terminano venerdì 21 agosto alle 23:59 PT.

Blocca subito il tuo accesso per un'esperienza di crescita e innovazione senza precedenti, sia che tu sia uno studente in cerca di ispirazione o un investitore affermato alla ricerca della prossima grande opportunità.