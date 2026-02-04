Uber ha annunciato il 4 febbraio 2026 la nomina di Balaji Krishnamurthy a nuovo Chief Financial Officer (CFO). La decorrenza dell'incarico è fissata per il 16 febbraio. L'uscente Prashanth Mahendra-Rajah assumerà il ruolo di Senior Finance Advisor fino al 1° luglio 2026, assicurando una transizione fluida e continua.

Krishnamurthy, precedentemente vicepresidente della finanza strategica e delle relazioni con gli investitori, vanta oltre sei anni di esperienza in Uber. La sua promozione, interpretata come un segnale inequivocabile dell'impegno dell'azienda nella mobilità autonoma, avviene mentre siede nel consiglio di Waabi, una società specializzata in tecnologie autonome.

Finanza orientata ai veicoli autonomi

Durante la presentazione dei risultati del quarto trimestre, Krishnamurthy ha evidenziato l'intenzione di destinare i flussi di cassa in crescita all'investimento nei partner tecnologici per i veicoli autonomi (AV). Questo avverrà tramite equity, accordi di offtake e supporto all'infrastruttura necessaria.

Il CEO Dara Khosrowshahi ha ribadito la visione di Uber, definendo i veicoli autonomi un'opportunità da trilioni di dollari, capace di amplificare la piattaforma. L'obiettivo è facilitare viaggi AV in circa 15 città entro la fine del 2026, con una ripartizione equa tra mercati statunitensi e internazionali. Entro il 2029, Uber punta a diventare il più grande facilitatore di viaggi AV a livello globale.

Risultati finanziari e slancio operativo

Uber ha concluso il Q4 2025 con una crescita dei ricavi del 20% su base annua, raggiungendo 14,37 miliardi di dollari. Questo risultato è stato trainato dalla forte domanda nei servizi di food delivery.

Strategia oltre i robotaxi

Il cambio al vertice finanziario si inserisce in un contesto di potenziamento dell'ecosistema AV da parte di Uber. L'azienda ha lanciato iniziative come AV Labs per fornire dati ai partner e ha siglato partnership strategiche, ad esempio con Waabi, per la distribuzione di decine di migliaia di robotaxi.

In questo scenario, il ruolo del CFO diventa centrale nel bilanciare disciplina finanziaria e spinte tecnologiche, plasmando il futuro della piattaforma.

L'incarico di Krishnamurthy segna un passaggio cruciale: le finanze di Uber si legano sempre più strettamente all'ambizione autonoma, definendo una direzione chiara per la strategia di medio-lungo termine.