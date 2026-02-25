Uber si configura non solo come piattaforma di ride-hailing o food delivery, ma, secondo la visione del CEO Dara Khosrowshahi, come una «gigantesca base di codice» concepita da ingegneri che ne sono al contempo «costruttori e architetti». In una recente intervista, Khosrowshahi ha illustrato un utilizzo peculiare e significativo dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo: alcuni team hanno sviluppato un chatbot denominato **“Dara AI”**, progettato per simulare le reazioni del CEO. Questo strumento viene impiegato come un banco di prova critico per testare l’efficacia dei pitch prima delle presentazioni ufficiali.

Sotto la guida di Khosrowshahi, l’intelligenza artificiale è ormai profondamente integrata nei flussi operativi di Uber. Circa il 90% degli ingegneri software aziendali utilizza strumenti basati sull’AI, con un 30% che si qualifica come «power user». Questa adozione sta ridefinendo in modo sostanziale l’architettura aziendale e i processi interni.

Un’iniziativa dal basso che riflette la cultura aziendale

L’idea del “Dara AI” è emersa spontaneamente dai team, come strumento interno volto al miglioramento delle performance. Anziché ricorrere a un tradizionale “dry-run” davanti a colleghi, i team si confrontano con un modello linguistico capace di replicare lo stile comunicativo e le potenziali obiezioni del CEO.

Si tratta di un’iniziativa non pianificata dai vertici o dalle risorse umane, ma un tentativo pratico e autonomo di elevare la qualità delle presentazioni.

Questo approccio testimonia un’integrazione dell’AI che va oltre il semplice supporto, diventando parte integrante della cultura lavorativa. L’intelligenza artificiale non è più un ausilio marginale, ma un elemento costitutivo del modo di operare.

Impatto sulla produttività e sull’efficacia

Il CEO ha evidenziato come circa il 90% degli ingegneri impieghi quotidianamente strumenti di AI, con un 30% di utilizzatori avanzati. Questi ultimi non si limitano all’automazione di compiti, ma contribuiscono attivamente a ripensare l’architettura dei sistemi aziendali, promuovendo una trasformazione profonda.

L’AI, incluso il “Dara AI”, si configura come una leva strategica per incrementare l’efficacia operativa, ottimizzare i processi e, parallelamente, favorire lo sviluppo delle competenze interne, mantenendo una leadership presente ma mediata.

Uno strumento strategico, non sostitutivo

Il progetto “Dara AI” non mira a sostituire il CEO, ma a fungere da complemento intelligente. Come spiegato da Khosrowshahi, l’AI «complementa piuttosto che rimpiazza». Attualmente, i modelli di intelligenza artificiale non sono ancora in grado di gestire decisioni complesse o di reagire con la necessaria prontezza al contesto dinamico della leadership esecutiva.

Il “Dara AI” è quindi uno strumento per affinare i messaggi, anticipare domande critiche e ridurre le potenziali difficoltà durante le presentazioni, ma non per replicare la capacità umana di giudizio, adattamento e leadership.

Verso un nuovo ecosistema lavorativo

L’esperimento del “Dara AI” rappresenta un esempio emblematico di un trend più ampio: l’AI come infrastruttura organizzativa. Non più un semplice strumento, ma una componente fondamentale dell’ecosistema che supporta le decisioni, la preparazione e la coerenza comunicativa.

Questa adozione, guidata dal basso e caratterizzata da un approccio pratico e pragmatico, ridisegna anche i confini tra la gerarchia organizzativa e l’autonomia individuale. In questo modello, l’intelligenza artificiale agisce come co-pilota dei flussi interni, diminuendo la dipendenza dai feedback tradizionali senza delegarne completamente il controllo.

Tale approccio si inserisce in una strategia aziendale più ampia focalizzata sulla AI-first culture, dove il valore non risiede unicamente nell’automazione, ma nella capacità dell’AI di elevare gli standard, l’efficienza e la capacità riflessiva.

Uber, attraverso questo esperimento, offre una prospettiva illuminante: l’intelligenza artificiale può diventare un alleato potente se integrata come componente strutturale della cultura del lavoro, anziché essere considerata un semplice gadget isolato.