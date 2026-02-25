Apple ha annunciato il 24 febbraio 2026 il lancio di strumenti a livello globale per la verifica dell’età degli utenti, con l’obiettivo di rispondere all’incremento delle normative che impongono protezioni specifiche per i minori nell’accesso alle app. Tra le novità principali spicca la Declared Age Range API in beta, una funzione che consente agli sviluppatori di conoscere la fascia d’età dell’utente — senza accedere alla data di nascita — preservando così la privacy personale.

In mercati come Brasile, Australia e Singapore, Apple ha iniziato a bloccare automaticamente il download di app con classificazione 18+ finché l’utente non conferma di essere maggiorenne.

Nel contempo, negli Stati Uniti la nuova API sarà disponibile presto anche per gli utenti di Utah e Louisiana, mentre in Brasile le app con meccaniche simili alle loot box saranno ri-classificate come 18+ secondo i requisiti locali.

Declared Age Range API: privacy e conformità normativa

La Declared Age Range API consente di soddisfare le nuove leggi sulla sicurezza dei minori in modo tecnologico e rispettoso della privacy. Lo sviluppatore riceve solo un’indicazione generica sulla fascia d’età dell’utente, senza accesso a dati sensibili come la data di nascita. Questa scelta progettuale coniuga compliance legislativa e tutela delle informazioni personali. Apple specifica che l’API segnala anche se l’utente è soggetto a obblighi normativi e se è necessario chiedere il permesso di un genitore o tutore per aggiornamenti importanti dell’app.

Questo approccio modulare permette, ad esempio, di bloccare modifiche sensibili finché non viene garantito il consenso adeguato.

Blocco download per app 18+ e contesto globale

In determinati Paesi — attualmente Brasile, Australia e Singapore — l’App Store opera un blocco preventivo sui download di app classificate come 18+, in linea con la normativa locale. L’utente può sbloccare l’azione attraverso una verifica dell’età, automatizzata dal sistema. Ciò riduce il rischio che utenti minorenni accedano a contenuti inappropriati, mentre gli sviluppatori devono comunque assicurarsi di rispettare eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalle leggi locali.

Applicazioni speciali: loot box e contesti statali USA

Apple ha adottato un approccio più restrittivo in Brasile per le app contenenti loot box, meccaniche simili al gioco d’azzardo. Queste app vengono ora classificate 18+, evidenziando l’intenzione di proteggere i minori da contenuti giudicati potenzialmente dannosi o inappropriati. Allo stesso tempo, in alcuni stati USA come Utah e Louisiana, Apple distribuirà la Declared Age Range API in forma aggregata, secondo le nuove leggi statali che richiedono trasparenza sull’età degli utenti.

Combinazione di privacy, compliance e responsabilità degli sviluppatori

Il sistema di Apple lascia comunque agli sviluppatori la responsabilità di gestire in modo appropriato aggiornamenti sensibili dell’applicazione.

Quando la normativa lo richiede, l’app deve impedire l’accesso a funzioni o dati finché non venga ottenuto il consenso del tutore. L’utente può decidere liberamente se condividere la propria fascia d’età, garantendo un controllo consapevole e trasparente.

Trend globale nella tutela dei minori nell’ecosistema digitale

L’iniziativa di Apple è parte di una tendenza crescente che vede legislatori e piattaforme digitali rafforzare le tutele dedicate ai minori. La necessità di bilanciare privacy e conformità normativa emerge come una priorità tecnologica e legale, spingendo verso soluzioni accurate, efficaci e rispettose della riservatezza personale.

Nel corso del 2025, Apple aveva già introdotto classificazioni più granulari dell’età per il suo App Store e aggiornato i moduli per la revisione delle app.

L’introduzione della Declared Age Range API e dei blocchi automatici rappresenta ora il passo successivo, confermando l’impegno dell’azienda nel sostenere uno spazio digitale più sicuro per i giovani utenti.

Con questo aggiornamento globale, Apple dimostra come tecnologia e regolamentazione possano procedere di pari passo: garantire standard elevati di tutela, rispettare la legislazione in evoluzione su scala mondiale e preservare l’esperienza utente — e la privacy — come elementi irrinunciabili, anche per le categorie più vulnerabili.