Nel suo ultimo intervento su Build Mode, pubblicato il 19 febbraio 2026, Yuri Sagalov, managing director di General Catalyst ed ex fondatore e partner di Y Combinator, ha offerto una profonda analisi su come costruire un team fondatore solido. Le prime assunzioni, da cinque a dieci, rappresentano i mattoni fondamentali della cultura e della struttura aziendale, con un impatto duraturo e difficile da modificare nel tempo.

Tre profili di investitori: una scelta strategica

Sagalov distingue tre categorie di investitori: quelli fortemente coinvolti, che agiscono come un'estensione del team; quelli che forniscono solo capitale senza ulteriore supporto; e i micromanagers, da evitare assolutamente.

Il primo tipo è il più prezioso, poiché offre un supporto cruciale in aree come il reclutamento, la strategia di go-to-market e la pianificazione generale, indipendentemente dall'entità dell'investimento. Al contrario, i micromanagers, con la loro tendenza a intervenire su ogni aspetto e a reagire negativamente ai problemi, possono rivelarsi tossici. È quindi fondamentale, prima di accettare un finanziamento, interfacciarsi con altri fondatori del portfolio dell'investitore per comprendere il suo reale comportamento, specialmente nei momenti di crisi.

Equity tra co-founder: equilibrio e prevenzione dei deadlock

Per quanto riguarda la divisione azionaria tra co-founder, Sagalov propone una soluzione pragmatica: stabilire una leggera differenziazione, ad esempio con una quota di un'azione in più o in meno.

Questo accorgimento può fungere da meccanismo decisionale per sciogliere eventuali stalli. È altresì importante evitare un'eccessiva concentrazione di potere basata sull'idea iniziale, poiché nel lungo termine chi non detiene la maggioranza potrebbe sentirsi sottovalutato. Un approccio equo previene attriti futuri.

Chiarezza su rischi e ricompense per i primi assunti

Nella selezione dei primi collaboratori, è essenziale ricercare “missionari”: individui profondamente allineati con la missione aziendale, motivati da valori che trascendono il mero compenso economico. Sagalov enfatizza l'importanza della trasparenza, condividendo sia i rischi intrinseci di una startup sia le sue potenzialità di crescita.

Questo crea un legame emotivo e operativo indispensabile in un contesto di elevata incertezza.

Prospettive a confronto sul team fondatore

Le considerazioni di Sagalov si integrano con un più ampio dibattito manageriale. Già nel 2025, Forbes aveva identificato 19 fattori chiave per la formazione di un team fondatore, tra cui visione condivisa, valori etici, attitudine, adattabilità e diversità cognitiva. Mentre Sagalov si focalizza su governance, cultura e impegno, Forbes amplia la prospettiva includendo mentalità, comportamento e compatibilità cognitiva. Entrambe le visioni sono cruciali per costruire un team capace di affrontare le sfide dell'early stage.

Impatto e strategie per i fondatori

Il messaggio centrale è pragmatico: selezionare attentamente gli investitori, evitando dinamiche autoritarie; stabilire un'equità strutturale che prevenga futuri conflitti; e reclutare compagni di viaggio motivati dalla missione.

Queste decisioni hanno un impatto più profondo di qualsiasi round di finanziamento o business plan. Un team fondatore ben assemblato costituisce un vantaggio strategico duraturo.

Il podcast Build Mode si distingue per offrire ai founder visioni concrete e applicabili alla realtà quotidiana delle startup, fornendo strategie praticabili. Rappresenta una guida essenziale per chi intraprende questo percorso, caratterizzato da coerenza, fiducia reciproca e chiarezza.