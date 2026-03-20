Amazon ha acquisito Rivr, startup di Zurigo specializzata in robot quadrupedi con ruote capaci di superare scale e ostacoli urbani, il 19 marzo 2026. Questa mossa rafforza la visione del gigante dell'e-commerce di consegne automatizzate fino al portone di casa.

La tecnologia Rivr: il robot "cane sui pattini"

Fondata come spin-off dell'ETH di Zurigo, Rivr (già Swiss-Mile) ha sviluppato una piattaforma robotica a locomozione ibrida, combinando gambe e ruote. Questa tecnologia è specificamente pensata per affrontare il cosiddetto "last-100-yard challenge", permettendo al robot di superare autonomamente porfido, gradini, vialetti e scale.

Il co-fondatore e CEO Marko Bjelonic lo ha descritto come un "dog on roller skates", sottolineando la sua notevole agilità e versatilità nel movimento.

Programmi pilota e investimenti precedenti

Nel 2025, Rivr aveva avviato un programma pilota con Veho ad Austin, Texas, impiegando un robot per la consegna da furgone a domicilio. L'obiettivo era raccogliere dati operativi e testare l'integrazione logistica, mirando a una flotta di 100 unità entro il 2026. Non è noto, tuttavia, se tale traguardo sia stato conseguito prima dell'acquisizione.

Amazon aveva già un legame con Rivr: nel 2024, l'Amazon Industrial Innovation Fund e Bezos Expeditions avevano partecipato a un seed round di finanziamento da 22 milioni di dollari.

Questo investimento faceva parte di un finanziamento complessivo di circa 25 milioni, che aveva valorizzato la startup a circa 100 milioni di dollari. L'acquisizione attuale testimonia la volontà di Amazon di integrare direttamente competenze proprietarie in physical AI e robotica autonoma, potenziando le capacità operative e accelerando il lancio su larga scala.

Vantaggio competitivo nell'ultimo miglio

L'acquisizione risponde a un crescente interesse per soluzioni robotiche capaci di superare le ultime barriere fisiche nella consegna dell'ultimo miglio. Mentre i robot tradizionali sono spesso limitati ai marciapiedi, faticando con gradini e vialetti, la tecnologia di Rivr offre una soluzione concreta per automatizzare la consegna fino al portone.

Amazon potrà integrare questa soluzione nelle sue infrastrutture logistiche esistenti, generando maggiore efficienza sia in termini di costi che di tempi. La consegna "doorstep" è destinata a diventare un asset competitivo distintivo, specialmente nei contesti urbani densamente popolati.

Prospettive e sinergie strategiche

I piani di Rivr per il 2026 prevedevano un'espansione internazionale verso Europa, Medio Oriente e Asia, con l'obiettivo di raggiungere il break-even e marginalità EBITDA nella seconda metà dell'anno. L'acquisizione da parte di Amazon potrà accelerare significativamente questi obiettivi, fornendo canali di distribuzione, finanziamenti e un accesso immediato a una rete logistica globale.

Questa mossa si allinea con altri progetti robotici di Amazon, come l'investimento in Zoox per la mobilità autonoma su strada, e segue l'esperienza del robot Scout. L'obiettivo è una consegna autonoma fino alla porta, estendendo il perimetro della robotica distributiva e segnando una convergenza strategica tra physical AI e logistica urbana automatizzata. In sintesi, l'acquisizione di Rivr sposta Amazon dal marciapiede direttamente al portone, creando un modello di delivery intelligente e scalabile, dove il robot-cane sui pattini potrebbe diventare uno standard nelle nostre città.