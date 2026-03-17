Amazon ha potenziato la sua offerta di servizi logistici negli Stati Uniti, introducendo nuove opzioni di consegna ultra-rapida in un'ora e tre ore. Questa mossa strategica mira a rafforzare la posizione del colosso dell'e-commerce nel competitivo mercato delle consegne istantanee, sfidando direttamente attori come Instacart, DoorDash e Uber Eats.

Le nuove opzioni di consegna rapida

Rispondendo alla crescente esigenza dei consumatori di ottimizzare il proprio tempo, Amazon ha introdotto un modello di delivery più flessibile e rapido. Oltre 90.000 articoli sono disponibili per queste nuove modalità, facilmente identificabili e filtrabili tramite app e sito web.

Le tariffe per questi servizi variano in base all'abbonamento ad Amazon Prime. I membri Prime beneficeranno di un costo di $9.99 per le consegne in un'ora e di $4.99 per quelle in tre ore. Per i clienti non abbonati a Prime, i prezzi saranno rispettivamente di $19.99 e $14.99.

La disponibilità di queste opzioni è estesa: la consegna in un'ora è offerta in centinaia di città statunitensi, incluse le principali aree metropolitane come Los Angeles, Chicago e Washington, D.C., oltre a centri più piccoli come Des Moines, Iowa, e Boise, Idaho. L'opzione di consegna in tre ore è ancora più capillare, raggiungendo oltre 2.000 città e località negli Stati Uniti.

Strategia e contesto competitivo

L'espansione di Amazon si inserisce in un mercato estremamente dinamico.

Walmart, ad esempio, ha potenziato le consegne in giornata, coprendo il 95% della popolazione statunitense con servizi in meno di tre ore, un notevole incremento rispetto al 76% di tre anni fa.

La strategia di Amazon mira a consolidare la leadership, sfruttando la vasta infrastruttura operativa e i siti di fulfillment ottimizzati. L'iniziativa, testata l'anno precedente ed espansa nel mese corrente, è stata presentata da Udit Madan, vicepresidente senior delle operazioni globali, come un'opportunità per semplificare la vita dei clienti e valorizzare i membri Prime.

Innovazione tecnologica e infrastruttura

Per sostenere l'efficienza delle sue operazioni, Amazon continua a investire in tecnologie all'avanguardia.

L'utilizzo di robotica e intelligenza artificiale ha permesso di accelerare notevolmente i processi di evasione degli ordini. Inoltre, la riorganizzazione della rete di consegna statunitense in otto aree regionali ha contribuito a ridurre ulteriormente i tempi di spedizione.

Questa non è la prima incursione di Amazon nel campo delle consegne ultra-rapide. L'azienda aveva già lanciato il servizio "Prime Now" nel 2014, che offriva consegne in un'ora ed è stato poi interrotto nel 2021. Più recentemente, Amazon ha condotto test per un servizio di consegna ancora più veloce, promettendo spedizioni in soli 30 minuti.

Il panorama delle consegne rapide

Le consegne rapide sono ormai un elemento cruciale nelle strategie dell'e-commerce.

Amazon, con la sua capacità operativa e la rete di distribuzione, risponde alla domanda dei consumatori che considerano la velocità un valore aggiunto. Il futuro di questo segmento e le innovazioni dei principali attori saranno da osservare.