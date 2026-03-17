Un progetto innovativo nel campo dell’eco-design vede H&M esplorare la possibilità di creare abbigliamento a partire dal CO₂, grazie alla tecnologia sviluppata dalla startup californiana Rubi Laboratories. Questo modello promette di rivoluzionare la filiera tessile, notoriamente tra le più inquinanti a livello globale. L’industria della moda, infatti, genera più emissioni di carbonio rispetto alla somma dei voli internazionali e del trasporto marittimo, con l'equivalente di un camion di tessuti scartati ogni secondo.

La tecnologia Rubi: CO₂ trasformata in cellulosa tramite enzimi

Rubi ha ideato un processo basato su un sistema enzimatico che “estrae” dal CO₂ le molecole di cellulosa — i mattoni fondamentali per produrre lyocell e viscosa — creando così materiali tessili partendo da carbonio catturato. Questo approccio, definito «fuori dalla cellula» dalla co-fondatrice Neeka Mashouf, consente di fabbricare cellulosa di grado tessile utilizzando moduli compatti e scalabili, contenuti in container.

La startup ha già raccolto 7,5 milioni di dollari per costruire un impianto dimostrativo capace di produrre decine di tonnellate di materiale, impiegando il CO₂ come ingrediente principale. Il round di finanziamento è stato guidato da AP Ventures e FH One Investments, con la partecipazione di CMPC Ventures, H&M Group, Talis Capital e Understorey Ventures.

Partnership strategiche per un futuro sostenibile

Rubi ha siglato accordi non vincolanti per oltre 60 milioni di dollari con diversi partner e ha testato i propri materiali con 15 aziende pilota di rilievo, tra cui H&M, Patagonia e Walmart. L’azienda si rivolge inizialmente ai produttori di moda, ma ha l'ambizione di estendere la sua piattaforma a qualsiasi settore che utilizzi la cellulosa.

Un approccio consolidato e supportato

L'innovazione di Rubi si inserisce in un contesto di ricerca e sviluppo già consolidato. Il processo enzimatico è riconosciuto come un'alternativa scalabile, energeticamente efficiente e compatibile con le filiere produttive esistenti. A riprova del suo potenziale, la startup ha ricevuto un finanziamento di circa 970.000 dollari, destinato ad accelerare la commercializzazione della sua piattaforma per la conversione del carbonio in cellulosa.

Moda e produzione: un futuro simbiotico

L'approccio di Rubi, definito “symbiotic manufacturing”, propone un modello in cui la produzione non è più estrattiva ma rigenerativa. Grazie a una cascata enzimatica ottimizzata con l'intelligenza artificiale, la CO₂ viene trasformata in cellulosa in modo rapido, con un basso impatto energetico e senza la necessità di deforestazione. Il potenziale di questa innovazione è vasto: oltre al settore della moda, i materiali sviluppati potrebbero trovare applicazione in ambiti come packaging, cosmetica e costruzioni, promuovendo così economie carbon-negative.

Trend e sfide per l'industria tessile

Il settore tessile è sotto forte pressione per ridurre le emissioni e gli sprechi.

Tecnologie come quella di Rubi offrono una via concreta per trasformare materie prime fossili o legnose in CO₂ di valore. Tuttavia, le sfide non mancano: sarà cruciale dimostrare la sostenibilità della produzione su larga scala, valutarne l'impatto economico a regime e garantirne l'integrazione nei processi industriali esistenti. È inoltre fondamentale monitorare la robustezza del sistema enzimatico nel tempo e la competitività dei costi rispetto alle fibre tradizionali.

Il fatto che grandi attori del mercato come H&M, Walmart e Patagonia stiano esplorando attivamente questa tecnologia è un segnale significativo: indica che il settore è pronto a investire in materiali a basso contenuto di carbonio e, potenzialmente, carbon-negative.

In sintesi, il progetto di Rubi rappresenta una delle innovazioni più concrete per una moda sostenibile, capace di trasformare un rifiuto gassoso in una risorsa tessile preziosa, in linea con le urgenti esigenze ambientali contemporanee. Sarà interessante seguire l'evoluzione su scala industriale: se i volumi di produzione verranno confermati, questa tecnologia potrebbe segnare una svolta nel modo in cui produciamo abiti e nella nostra percezione del carbonio.